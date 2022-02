Sturmtief „Ylenia“ in Wermelskirchen : Zehn Einsätze der Feuerwehr in der Nacht und am Morgen

Der Stadtfriedhof ist am Donnerstagmorgen gesperrt worden. Mehrere Äste stürzten auf Wege, es droht weiterer Astbruch. Foto: Udo Teifel

Update Wermelskirchen Der Sturm hat Wermelskirchen nicht so stark zugesetzt, wie Feuerwehr-Chef Holger Stubenrauch verkündet. Bisher gab es nach ersten Infos rund zehn Einsätze der Feuerwehr in der Nacht und am Morgen. Der Stadtfriedhof ist gesperrt, ebenso die L 294 zwischen Dabringhausen und Hilgen (Markusmühle).

In Wermelskirchen hat Sturmtief „Ylenia“ nicht so gewütet, wie in anderen Teilen des Landes. „In Wermelskirchen war es vergleichsweise ruhig“, sagt Feuerwehrchef Holger Stubenrauch. Bis zum Donnerstagmorgen mussten die Einsatzkräfte zwischen 4 und 7 Uhr morgens sechs Mal ausrücken, weil Bäume auf Straßen und Fahrbahnen gestürzt waren. Um 4.30 Uhr in Buchholzen, 4.36 Uhr in der Albert-Einstein-Straße, um 4.43 Uhr an der Ecke Pilghauser Straße/Eichholzer Straße, 4.57 Uhr Markusmühle sowie 5.49 Uhr Schwarze Delle und kurz darauf um 5.56 Uhr in Ellinghausen im Kirchweg. Bis 7 Uhr morgens haben die Einsatzkräfte bei sechs Einsätzen mehrere Bäume von der Fahrbahn entfernt. Zwischenzeitlich waren alle Kräfte eingerückt.

Die L294 zwischen Dabringhausen und Hilgen (Markusmühle) ist von der Polizei gesperrt worden, ebenso der Kirchweg. An der Markusmühle ist ein Baum umgestürzt, er liegt quer. Andere Bäume drohen ebenfalls umzustürzen, weshalb die Strecke gesperrt wurde. Die Straße von Neuenhaus nach Ellinghausen ist durch umgekippte Bäume ebenfalls komplett gesperrt. Bis zehn Uhr kam es zu vier weiteren sturmbedingten Einsätzen im Stadtgebiet. Hierbei handelte es sich laut Feuerwehr nicht nur um umgestürzte Bäume, sondern auch um herumfliegende Gegenstände. Zurzeit ist nur die Hauptamtliche Wache im Einsatz.

Aus Sicherheitsgründen sind außerdem alle städtischen Friedhöfe zunächst bis zum später Nachmittag gesperrt. „Wir haben einen sehr großen Baumbestand auf den Friedhöfen und es könnte durchaus passieren, dass bei dem starken Wind, der für den Tag noch angekündigt ist, Äste herunterfallen“, erklärt Tiefbaumts-Chef Harald Drescher die Vorsichtsmaßnahme. Ob die Friedhöfe ob des Wetters weiterhin gesperrt werden, entscheidet sich noch ob der weiteren Prognosen.

Durchlüftet wurden die über 40 Meter hohen Fichten an der Mozartstraße - die dort abgestellten Autos sind voller Nadeln. Auch die Straße und die Nachbargrundstücke sind übersät mit Nadeln und abgebrochenen Zweigen und kleinen Ästen. Foto: Udo Teifel

Spielplätze oder der Hüpp-Park sind von der Stadtverwaltung nicht gesperrt worden. Da es aktuell vom Deutschen Wetterdienst aber noch eine Warnung vor Sturmböen bis 18 Uhr gibt, wird dringend davon abgeraten, im Wald spazieren zu gehen. Aufgrund der vielen geschädigten Waldbäume im Bergischen ist die Gefahr bei Sturm zu groß.

Der Deutsche Wetterdienst warnt indes noch über das gesamte Wochenende und bis Montag in Deutschland vor Sturm und starken Regenfällen. Zurzeit gebe es in Nordrhein-Westfalen zudem eine gewisse Schauer- und Gewitteraktivität. Am Vormittag sind laut DWD einzelne Gewitter mit Graupel möglich. Auch Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern seien nicht ausgeschlossen.