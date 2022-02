Goldhochzeit in Wermelskirchen : In guten und in schlechten Zeiten

Ein halbes Jahrhundert sind sie verheiratet: Monika und Peter Schwarz feiern heute ihre goldene Hochzeit – mit ihren Kindern und Enkelkindern. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Monika und Peter Schwarz feiern heute ihre Goldene Hochzeit. Sie waren beide noch keine 20 als sie sich das Ja-Wort gaben. „Wir konnten uns nicht vorstellen, ohne einander zu leben“, sagen sie. Auch heute noch.

Aus den Boxen klang Led Zeppelin durch den Gemeinderaum, an der Bar gab es alkoholfreie Getränke. „Für uns Jugendliche gab es damals nicht viel“, erzählt Peter Schwarz, „die Discothek alle 14 Tage im Gemeindehaus in Hilgen war sehr beliebt.“ Und genau dort begegnete er im Mai 1970 der jungen Monika. Sie war gerade 16, er ein Jahr älter. Und trotzdem ahnten die beiden schon damals, dass da was Ernstes in der Luft lag. „Ich hatte das Gefühl: Da gehörst du hin. Mit ihm willst du dein Leben verbringen“, sagt Monika Schwarz heute. Während sich ihre Freunde die Hörner abstießen, schmiedeten die beiden Zukunftspläne. „Und dann musste es plötzlich schnell gehen“, sagt Peter Schwarz. Denn die junge Monika, die eine Lehre zur Stickmechanikerin im elterlichen Betrieb machte, sollte ihre Ausbildung in Aschaffenburg fortsetzen. „Wir konnten uns nicht vorstellen, getrennt zu sein“, erinnert sich Peter Schwarz und erzählt von den endlosen Abenden in der Telefonzelle. „Wir haben so lange telefoniert, bis das Geld leer war“, sagt er. Und dann machten die beiden Nägel mit Köpfen: Sie wurde schwanger, er hielt um ihre Hand an. „Das war unser Plan, um zusammenzubleiben“, sagt er.

Kaum einer glaubte an das junge Paar – er inzwischen 19 und sie 17 Jahre alt. Sie ließen ihre Volljährigkeit erklären und gaben sich am 18. Februar 1972 im Standesamt in Wermelskirchen das Ja-Wort und traten in der Evangelischen Kirche in Hilgen vor den Altar. Im gleichen Jahr kam Sohn Mario auf die Welt. „Ich war angekommen“, erzählt Monika Schwarz. Sie arbeitete nur noch halbtags, er hatte die Ausbildung zum Werkzeugmechaniker bei Tente abgeschlossen. Und Pfarrer Finkenrath, der die beiden vom Discoabend im Gemeindehaus kannte, fand eine Wohnung für die junge Familie. „Das war eine schöne Zeit“, sagt Peter Schwarz, „aber die Bäume wuchsen nicht in den Himmel.“

"EIn Hochzeitstag wie das Leben. Erst schien die Sonne, dann hagelte es": Monika und Peter Schwarz. Foto: Familie Schwarz

INFO Das Jahr der Europameister Politik Als Monika und Peter Schwarz 1972 heirateten, sah die Welt noch anders aus. Willy Brandt war als Bundeskanzler im Einsatz, Richard Nixon als Präsident der Vereinigten Staaten. Sport Die deutsche Nationalmannschaft wurde in Brüssel Europameister, die Bayern feierten in der Bundesliga die Meisterschaft. Preise Der Benzinpreis lag damals bei 57 Pfennig, für Diesel mussten Autofahrer 59 Pfennig bezahlen. Milch kostete 85 Pfennig pro Liter.

Und wieder nahmen Monika und Peter Schwarz ihre Zukunft in die Hand: Sie sparten jede Mark, die übrig blieb. Er besuchte die Abendschule und machte seinen Meister. „Wir wünschten uns ein eigenes, richtiges Zuhause“, sagt sie, „etwas, das uns gehören würde.“ Als am Braunsberg das Neubaugebiet entstand, erfüllte sich das Paar diesen Traum. Die Familie wuchs: 1982 kam Sohn Stefan auf die Welt. „Ich liebe unser Zuhause“, sagt sie und blickt sich in den eigenen vier Wänden um, die ihre Handschrift tragen, aus denen sie ein Nest für die Familie gemacht hat – und inzwischen auch ihr eigenes Kosmetikstudio. Sie seien eben nicht dafür gemacht, auf dem Sofa die Beine hochzulegen. Stattdessen verwirklichten sie weiter ihre Träume: Sie entschied sich für die Ausbildung zur Kosmetikerin und machte sich selbstständig. Auch er arbeitet heute selbstständig in der Betriebsorganisation, im Projekt- und Interimsmanagement. Ruhestand? „Im klassischen Sinn? Auf keinen Fall“, sagt er.

Am heutigen Freitag feiern Monika und Peter Schwarz ihre goldene Hochzeit – sie ist 65, er ein Jahr älter. Was ihr Erfolgsrezept sei? „Wir haben die Höhen und die Tiefen gemeinsam geschafft“, sagt Peter Schwarz und denkt dabei auch an die vielen Jahren, in denen er beruflich in der ganzen Welt unterwegs war und seine Familie nur am Wochenende sah. „Wir haben die Krisen durchgestanden“, sagt er, „manchmal muss man sich dann einfach daran erinnern: Warum sind wir zusammen?“ Die Antwort fiel dem Paar nie schwer: Ohneeinander wollen sie nicht sein. Also sieht er darüber hinweg, dass sie nicht mit ihm zum Fitnesstraining gehen will und sie drückt ein Auge zu, wenn sein Ordnungssystem nicht ihrem entspricht. „Und wir halten als Familie zusammen“, sagen beide entschieden. Das gilt für sie als Paar, für ihre Söhne, die Schwiegertöchter und die sieben Enkelkinder. „Unser Vorteil: Wir haben unsere eigene Kindheit reflektiert und machen es anders. Wir reden mit unseren Kindern“, sagt Peter Schwarz.