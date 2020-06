Freibad Dabringhausen : Staatssekretärin ist begeistert von Waldbad und Engagement

Dabringhausen Auf Rundreise im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Landtagsabgeordneten Rainer Deppe war die Staatssekretärin der NRW-Landesregierung für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz. Eine Station: das Freibad in Dabringhausen.

Großer Besuch gestern im Freibad Dabringhausen: Die Staatssekretärin der NRW-Landesregierung für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, besuchte in Begleitung von Rainer Deppe MdL das Bergische mit Abstecher in den Nordkreis. Im Gepäck keinen Scheck, aber gute Fördermittel-Tipps und eine kleine Geschenktüte mit nützlichen Sachen für den Sport – vom Handtuch bis zur Pflasterbox. Die nahm Katja Salz-Bannier vom Betreiberverein gern entgegen.

Sie und ihr Vorsitzender Dominik Roenneke informierten die Staatssekretärin aus erster Hand; Milz erfuhr viel, was Ehrenamtliche für Jugend und Familie im Waldbad leisten. „Eigentlich ist es ja viel zu schade, so ein schönes Bad nur in den Sommerferien zu öffnen“, bedauerte sie. Salz-Bannier und Roenneke berichteten über die Entwicklung des Bades, über die viele Arbeit, die Investitionen und auch die Zusammenarbeit mit den Wakeboardern im Frühherbst.