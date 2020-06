Corona-Maßnahmen: Weitere Lockerungen auch für Sportvereine : Sport nutzt die neue Freiheit mit Bedacht

Rhein-Kreis Seit Montag gilt die angepasste Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen. Die bringt auch Lockerungen für die Sportvereine, werden allerdings nur sehr behutsam und mit äußerster Vorsicht umgesetzt.

Gestern trat die angepasste Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen in Kraft. Mit den zusätzlichen Lockerungen im Breiten- bzw. Wettkampfsport verbindet der Landessportbund NRW indes auch Forderungen an die nordrhein-westfälischen Bundestagsabgeordneten zur Umsetzung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses vom 3. Juni: „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken.“ Zunächst die wichtigsten Neuerungen:

Damit ist die Ausübung sämtlicher Kontaktsportarten grundsätzlich wieder möglich. Die Schieflage zwischen Tanzsport in Tanzschulen und Tanzsportvereinen ist beseitigt. Darüber hinaus ist Billard und Dartsport auch wieder in Gaststätten möglich. Eine Vorlage von Hygiene- und Infektionsschutzkonzepten beim Gesundheitsamt ist in der Coronaschutzverordnung nicht mehr (bzw. nur noch für die Profiligen) vorgesehen. Selbstverständlich bleibt aber die Pflicht, geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zum Infektionsschutz zu treffen, unverändert erhalten (siehe § 9 Absatz 1 der CornaSchVO). Die seit Montag gültigen Bestimmungen differenzieren in Paragraf 2 zwischen einfacher und besonderer Rückverfolgbarkeit: Für den Sport ist nach aktueller Verordnung nur die einfache Rückverfolgbarkeit verpflichtend. Das heißt: In den oben angeführten Fällen eins bis drei ist es notwendig, Name, Adresse und Telefonnumer der teilnehmenden Sportler*innen (und im zweiten Fall auch der Zuschauer*innen) zu erfassen und vier Wochen aufzubewahren.