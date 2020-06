Verwaltung in Wermelskirchen : Hohe Kosten für illegale Müllentsorgung

Illegal entsorgte Altreifen am Straßenrand in Unterpohlhausen. Foto: Solveig Pudelski

Wermelskirchen 2019 kostete es die Verwaltung 30.000 Euro, illegal abgelagerte Abfälle zu entfernen und zu entsorgen. In diesem Jahr könnte es sogar noch teurer werden – trotz vieler Möglichkeiten im Stadtgebiet, kostenfrei Müll loszuwerden.

Was hat es 2019 die Stadt gekostet, den illegal abgelagerten Müll zu entsorgen?

2019 sind Kosten in Höhe von rund 30.000 Euro angefallen. Der Betrag wird finanziert über die Abfallentsorgungsgebühren. Je höher die Kosten, desto höher könnten die Gebühren klettern. „Leider wurden auch in den ersten 20 Wochen des Jahres 2020 viele illegale Abfallablagerungen entdeckt und gemeldet“, so Susanne Jakstait, in der Kämmerei zuständig für den Abfall.