Waldbad : Hildener genießen trotz Corona Freibad-Saison

Hilden Die Stadtwerke ziehen eine Woche nach der Öffnung des Waldbades eine positive erste Bilanz. Die Gäste halten sich an die Regeln, die Kapazitätsgrenze ist bereits auf 500 Gäste pro Zeitfenster erhöht worden.

Kaum Wartezeit an den Rutschen, freie Platzwahl auf der Liegewiese, die komfortable Online-Buchung der Tickets und die dadurch sehr kurze Schlange am Eingang – viele Hildener und Haaner könnten sich an die Hygiene-Maßnahmen der Stadtwerke im Waldbad durchaus gewöhnen. Eine Woche läuft nun schon die Saison 2020, die ganz im Zeichen der Corona-Krise steht: Schon vor dem Eingang müssen die Gäste Abstand halten, auf die Toilette geht es nur mit Mundschutz, jede zweite Dusche im Wärmetrakt ist gesperrt, der Mindestabstand von 1,50 Meter gilt auch im Wasser. Die Maßnahmen haben sich bewährt, die Testphase ist vorbei. Verändert werden mussten nur Kleinigkeiten, wie Stadtwerkesprecherin Sabine Müller erklärt.

Kritik hatte im Vorfeld die Tatsache ausgelöst, dass die Eintrittskarten ausschließlich online unter www.waldbad.de gebucht werden können. Anders sei eine reibungslose Abwicklung am Eingang nicht möglich, hatten die Stadtwerke erklärt. „In jeder Familie gibt es jemanden, der dann helfen kann. Wir empfehlen, in Familie und Bekanntenkreis Unterstützung zu suchen“, sagt Sabine Müller.

Der bisher am besten besuchte Tag war der Samstag mit 793 Gästen. „Wir hatten 2300 Gäste in der ersten Woche, durchschnittlich also 330 am Tag“, so Sabine Müller. „Die Gäste verhalten sich sehr kooperativ und halten sich an die Regeln. Gäste, die den ganzen Tag bleiben möchten, buchen schon mal beide Zeitfenster. Sie würden es natürlich schöner finden, wenn sie das Waldbad zwischendurch nicht verlassen müssten. Dies ist aber notwendig, damit wir die Hygienemaßnahmen durchführen können und zur Erfassung der Personendaten und der Aus- und Eingangszeiten“, erklärt die Sprecherin weiter.