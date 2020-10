Blickpunkt Wirtschaft in Wermelskirchen : Spatzenhof schließt vorerst

Wermelskirchen Per Anrufbeantworter erfahren Gäste, dass sich das Team aufgrund der momentanen Unsicherheiten in der Gastronomie und Hotellerie schweren Herzens dazu entschieden hat, das Landhaus bis auf Weiteres zu schließen.

(mela) Wer aktuell telefonisch einen Tisch oder ein Zimmer im Spatzenhof reservieren will, wird enttäuscht und muss viel Geduld mitbringen: Per Anrufbeantworter erfahren interessierte Gäste, dass sich das Team in Süppelbach 11 „aufgrund der momentanen Unsicherheiten in der Gastronomie und Hotellerie schweren Herzens dazu entschieden“ habe, das Landhaus „bis auf Weiteres zu schließen“. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte der langjährige Geschäftsführer Wolfgang Schmitz-Heinen ergänzend mit, dass es sich „ausdrücklich um eine vorübergehende Schließung in Form einer vorgezogenen ‚Winterpause‘ bis zum Frühjahr 2021 handelt“. Sie stehe im Zusammenhang mit „der aktuellen Lage und unvorhersehbaren Entwicklungen aufgrund der vorherrschenden Pandemie“. foto: annika lamm