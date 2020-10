Kölner Hotelbesitzer Michael Kaune : „Mit Preissenkungen schadet sich die Branche selbst“

Hotelbesitzer Michael Kaune Foto: Kaune

Köln Michael Kaune betreibt ein Hotel in Köln. Im Interview spricht er über die Vielzahl der Stornierungen im Herbst und die Zukunft einer Branche, die er für strukturrelevant hält.

Herr Kaune, wie viele Stornierungen gab es bei Ihnen im Herbst?

Michael Kaune Hotels in Innenstädten leben nicht von dem touristischen Geschäft in Herbst. Trotzdem sorgen die Verwirrungen der letzten Tage für ganz viele Stornierungen. Wir hatten auf die Hochzeitssaison gesetzt. Vieles wurde aufgeschoben, die Menschen hatten wieder gebucht, aber jetzt auch storniert. Stand jetzt haben wir seit März etwa ein Viertel des Vorjahresumsatzes erzielt. 75 Prozent sind also weggefallen.

Wie würden Sie die Situation in diesem Jahr bislang beschreiben?

Kaune Als dramatisch. Als NRW noch im März zum Krisengebiet erklärt wurde aufgrund von Heinsberg war das Hotelgeschäft sofort betroffen. Dazu kommt derzeit eine negative Entwicklung: Viele Hotels versuchen gerade, ihre Preise zu reduzieren. Das ist eine Spirale nach unten.

Aber ist es nicht besser, Zimmer im Hotel für weniger Geld anzubieten als gar nicht?

Kaune Nein, denn die Auslastung wird ja nicht höher dadurch. Der Anlass ist das Problem: Es reisen weniger Menschen, sie übernachten nicht. Wenn das Hotel günstiger ist, bucht niemand deswegen. Durch die Preissenkungen schadet sich die Branche selbst. Das ist ein Wettlauf in die falsche Richtung.

Es gab in NRW immerhin kein Beherbergungsverbot. Was halten sie von dieser Maßnahme?

Kaune Dieses Verbot ist Unsinn. Hotels sind sehr sichere Orte. Man geht rein, checkt ein, trifft an der Rezeption eine Person, die hinter einer Scheibe sitzt und geht dann in sein Zimmer. Wenn man überlegt, wie viele Menschen am Tag durch einen Supermarkt laufen, dann wird deutlich, wie wenig intelligent diese Maßnahme ist.

Wie blicken Sie auf die Zukunft der Branche?

Kaune Für die nächste Zeit sehe ich tiefschwarz. Ein großes Problem ist, dass die Hotellerie mit der Reisebranche oder der Gastronomie verwechselt wird. Beispiel Reisebranche: Es werden Unternehmen wie TUI subventioniert, die aber Touristen vor allem in andere Länder schicken. Wir unterstützen damit den Tourismus in den umliegenden Ländern, aber nicht in unserem eigenen. Natürlich haben es alle schwer und brauchen Hilfen. Aber Hotels sollte man nicht vergessen, denn sie sind strukturrelevant. Wenn die Hälfte der Betten wegfällt, kann nur die Hälfte der Besucher in der Stadt übernachten, damit fallen hunderttausende Arbeitsplätze weg und auch der Umsatz für die Kommunen. Wenn die Hotellerie überleben soll, braucht es spezifische Lösungen.

Welche Lösungen wären das konkret?

Kaune Bei den Personalkosten zum Beispiel sieht man wieder die Verwechslung mit der Gastronomie. Wenn in einem Restaurant die Tische leer sind, braucht man weniger Personal. Bei uns kann aber auch bei sehr geringer Auslastung kaum gespart werden. Ob drei Zimmer belegt sind oder 30, bei uns steht die gleiche Anzahl an Menschen an der Rezeption, sie müssen auch rund um die Uhr da sein, an 365 Tagen im Jahr. Man muss ganz genau schauen, welche Branche was braucht. Pauschale Lösungen haben die Hotels bisher außen vor gelassen.

Aber sollte die Hotelbranche denn nicht selber umdenken?

Kaune Es gibt einige kranke Branchen, aber die Hotellerie gehört nicht dazu. Sie wird immer gebraucht. Sobald das Corona-Thema vorbei ist, geht es wieder weiter. Das haben wir im Sommer gesehen, dass es schnell geht. Die Ursache für die Krise ist weniger die Pandemie und mehr der bundespolitische Dissens.

Manche Branchen versuchen allerdings durchaus, selbst Wege aus der Krise zu finden. Wollen Sie bloß abwarten, bis die Pandemie vorbei ist?