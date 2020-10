Einzelhandel und Gastronomie in Wermelskirchen : Große Kreativität in der Krise beflügelt viele

Im ersten Stock über der Buchhandlung ist ein Weihnachtszimmer entstanden: Buchhändlerin Gabriele van Wahden lädt Kunden zum Stöbern ein. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Einzelhändler, Gastronomen und Marketingverein ziehen an einem Strang: Mitten in der Pandemie entstehen Ideen und Konzepte. Gabriele van Wahden hat ihre Buchhandlung beispielsweise kurzerhand ins heimische Büro verlegt.

In einer Schneekugel rieseln die Flocken, ein weihnachtlicher Buchrücken reiht sich an den nächsten – und wer einen Blick ins obere Regal wirft, der entdeckt allerlei Ideen, um den Adventskalender zu befüllen. „Die Krise sorgt für viele Herausforderungen, aber auch für kreative Ideen“, sagt Gabriele van Wahden und blickt sich in ihrem Weihnachtszimmer um. Sie hat ihr Lager leer geräumt und ins heimische Büro verlegt. Dadurch ist im ersten Stock über der Buchhandlung Platz für ein Weihnachtszimmer entstanden. Alle Produkte, die sich thematisch um Weihnachten drehen, bleiben fürs erste in dem gemütlichen Raum im ersten Stock. Kunden können sich für den Besuch anmelden oder auf gut Glück fragen, ob es gerade frei ist. „So wollen wir auch den Betrieb im Geschäft entzerren“, sagt die Buchhändlerin. Denn für gewöhnlich beginnt in diesen Wochen für die Einzelhändler die Hochsaison. „Kreativität in der Krise ist für uns alle ein großes Thema“, sagt auch André Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ (WIW). Gastronomen, Einzelhändler, Vereinsvorstand und die künftige Bürgermeisterin hätten in einer Ideenschmiede an Konzepten gefeilt. Dabei stehe das Thema Sicherheit im Fokus: Unter dem Motto „Mit Sicherheit in Wermelskirchen“ würden Konzepte erarbeitet, um ein sicheres Einkaufserlebnis und einen sicheren Aufenthalt im Restaurant zu ermöglichen.

„Wir wünschen uns, dass die Kaufkraft in der Stadt bleibt“, sagt Frowein, „und wir arbeiten gerade an Ideen, um die Bürger und Kunden mitzunehmen“. Auf der anderen Seite nimmt die Kreativität in dem Projekt „Wermelskirchen leuchtet heller“ Gestalt an. „Es soll sich nicht immer alles um Corona drehen“, sagt Frowein, „wir wollen auch die Perspektive sichtbar machen“. Deswegen sind Bürger, Händler und Dienstleister zwischen dem 1. und 10. November eingeladen, Laternen vor ihre Türen oder in ihre Fenster zu stellen und für ein Leuchten zu Sorgen. Die BFT-Tankstelle hat bereits das Projekt „Laternen am Fenster“ ins Leben gerufen: Ab 1. November können Kinder ihre Laternen in der Tankstelle abgeben, sie leuchten dann im Schaufenster. Auf die Kinder wartet eine kleine Überraschung. Im Advent sollen die Vorgärten, Balkone und Schaufenster erneut leuchten: Wenn am 23. November zum ersten Mal die Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt, sollen sich Bürger, Händler und Gastronomen mit Lichtern und Lichterketten beteiligen. „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt“, sagt Frowein. Der Marketingverein hilft auch bei der Suche nach Leuchtmitteln.

Info Bürger sind zum Mitmachen eingeladen Laternen Unter dem Motto „Wermelskirchen leuchtet heller“ soll die Stadt in den Wochen vor dem Martinstag noch heller leuchten, als in anderen Jahren: Dafür sind Bürger, Händler und Dienstleister eingeladen, mitzumachen. Ob in Kooperationen mit Kindergärten oder mit eigenen kreativen Ideen: Vom 1. bis 10. November sollen Bürger in allen Ortsteilen Laternen aufstellen und zum Leuchten bringen.

Aktionen sollen das Projekt „Wermelskirchen leuchtet heller“ begleiten – wie die aussehen können, will der Marketingverein mit Blick auf die Coronaentwicklung festlegen. Dazu gehört die Weckmänner-Aktion: Weil kein Laternenzug mit Weckmänner-Ausgabe stattfinden kann, wird das süße Gebäck an Ausgabestellen in zehn Betrieben verteilt. Gutscheine gibt es bei den teilnehmenden Händlern. „Wir haben Sponsoren für 500 Weckmänner gefunden“, sagt Frowein. Auf riesigen, gelben, lachenden Gesichter-Aufklebern vor den Geschäften können sich Kinder mit Gutschein am Martinstag aufstellen und ihren Weckmann abholen.