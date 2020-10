Corona-Pandemie in Wermelskirchen : Marco Frommenkord in häuslicher Quarantäne

Wermelskirchen Nachdem er sich schon in freiwillige, häusliche Quarantäne begeben hatte, wurde die Quarantäne für Marco Frommenkord jetzt vom Gesundheitsamt angeordnet und gilt bis einschließlich Montag.

Die erste Ratssitzung am kommenden Montag, 2. November, um 17 Uhr im Ratssaal, auf die sich Marco Frommenkord als neuer Fraktionsvorsitzender der FDP so gefreut hat, muss er ausfallen lassen. „Nachdem ich mich schon in freiwillige, häusliche Quarantäne begeben hatte, ist die Quarantäne jetzt vom Gesundheitsamt angeordnet worden und gilt bis einschließlich Montag, 2. November“, erzählt er unserer Redaktion am Telefon.