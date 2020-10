TuRa saniert Kabinen-Vorplatz : Pflastern statt feiern in Pohlhausen

Pohlhausen Ehrenamtliche von TuRa Pohlhausen sanieren derzeit den Bereich um das Kabinen-Gebäude. In dem Bereich zwischen dem Zugang von der Straße bis zur Treppe, die hinunter zum Fußballplatz führt, wurden 7500 Pflastersteine verlegt.

„Allein in dem Bereich zwischen Zugang von der Straße bis zur Treppe, die hinunter zum Fußballplatz führt, haben wir 7500 Pflastersteine verlegt. Und die ganzen Ecken und Kanten müssen wir noch machen – das wird noch viel Arbeit“, sagt TuRa-Geschäftsführer Dirk Hohlmann und blickt sich auf der Baustelle um. Zuvor wurde eine etwa 30 Zentimeter dicke Lehmbodenschicht ausgebaggert, um die Pflasterarbeiten zu ermöglichen. „Gute Vorbereitung ist das A und O“, meint Frank Schneider. Die gepflasterte Fläche bietet in Zukunft nicht nur einen schöneren Anblick rund um Kabinen-Gebäude und TuRa-Kiosk. Sie bringt auch die Vorteile mit sich, dass die Stufen an den Umkleide-Türen nicht mehr so hoch sind und weniger Schmutz, der in die Kabinen und auf den Fußballplatz getragen wird, an den Schuhen der Kicker haften bleibt.