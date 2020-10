Stadtmarketing in Wermelskirchen : Ab Samstag gibt’s Zählscheine

So sieht der Zählschein im Jahr 2020 aus. Foto: WiW

Wermelskirchen 13 Hauptpreise und insgesamt 2400 Gewinne warten auf die Kunden. Im vergangenen Jahr sorgte die Zählscheinaktion als Kundenbindung für einen Umsatz von rund 3,5 Millionen Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im13. Jahr des Vereinsbestehens von WIW - Wir in Wermelskirchen Marketing – startet ab morgen, Samstag, 24. Oktober, zum 94. Mal die traditionelle Zählscheinaktion. WiW-Vorsitzender André Frowein: „Zählscheine sind Kaufkraftbindung in unserer Stadt … und das bereits seit einem knappen Jahrhundert. Kundenbindung in Wermelskirchen brauchen wir in diesem Jahr mehr als jemals zuvor.“

Auch in 2020 halten viele Händler, Dienstleister und Gastronomiebetriebe am willkommenen Gewinnmodus fest. Frowein: „In diesem verrückten Jahr werden einmalig 13 Hauptgewinne für unsere Wermelskirchener Kunden ausgelost. Jeder, der schon einmal die Zählscheine in den Händen gehalten hat, weiß, dass die Chance auf einen unserer Hauptgewinne größer denn je ist.“ Insgesamt können rund 2400 Gewinne ab dem 24. Dezember im Rathaus abgeholt werden.

Über 120 Beteiligte aus Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk und Dienstleistung waren in den letzten Jahren dabei. Selbst Vereine und nicht zuletzt Privatpersonen haben durch die Ausgabe der Zählscheine (z.B. auch als Beilage in der Weihnachtspost für Ihre Kunden) dazu beigetragen, dass Kundenbindung und Service hier in Wermelskirchen groß geschrieben werden. Frowein: „Durch diese großartige Tradition der Zählscheinausgabe wurden 2019 rund 3,5 Millionen Euro Umsatz in unserer Stadt gehalten.“

Die Zählscheine werden ab Samstag an die Kunden ausgegeben. Frowein: „Der Kunde erhält pro fünf Euro Einkaufswert einen Zählschein.“

Die 13 Hauptgewinne hat der Stadtmarketingverein bei den genannten Firmen eingekauft. Einige Firmen haben WiW Rabette eingeräumt. Hier nun die Preise:

▶ ein Elektro-Bike im Wert von 2500 Euro (Fahrrad Lambeck)

▶ Schmuck/Uhr im Wert von 1000 Euro (Goldschmiede Achim Koch)

▶ Gutschein über 1000 Euro (Bauzentrum Tönnes)

▶ Haus & Grundstücksservice im Wert von 1000 Euro (Bergische Gartenzwerge)

▶ ein halbes Rind portioniert im Wert von 1000 Euro (Metzgerei Sachser)

▶ ein Apple iPad Air 2020, 64 GB Speicher, im Wert von 770 Euro (Datentechnik Patrick vom Stein)

▶ Outdoor-Grill-Station im Wert von 1400 Euro (Obi)

▶ Premium Karte im Wert von 1000 Euro (Landhaus Spatzenhof)

▶ Dienstleistung bügeln, waschen und mangeln im Wert von 1000 Euro (Bügelfee)

▶ Gesundheits-Wohlfühl-Paket im Wert von 1000 Euro (Gesundheitszentrum 360 Grad)

▶ Kochkursus für fünf Personen, zehn Personen dürfen schlemmen im Wert von 750 Euro (Zum Schwanen)

▶ Gruppenseminar im Wert von 330 Euro (Kräuterkuche)

(tei.-)