Corona-Pandemie im Rheinisch-Bergischen Kreis : Zehn Soldaten unterstützen Gesundheitsamt

Rhein-Berg Die Bundeswehr hilft dem Rheinisch-Bergischen Kreis jetzt bei der Kontaktpersonen-Nachverfolgung. Das Ziel: Die steigenden Infektionszahlen rasch wieder zu verringern.

Der Gesundheitsdezernent bittet deshalb darum, den Mitarbeitenden des Kreises und den Angehörigen der Bundeswehr in der kommenden Zeit ihre Arbeit im Lagezentrum so weit wie möglich zu erleichtern: „Wir sind darauf angewiesen, dass die Kontaktverfolgung so schnell wie möglich geht. Ein sogenanntes Kontakt‐Tagebuches beispielsweise erleichtert im Ansteckungsfall die Kontaktaufnahme ganz erheblich. Also schreiben Sie bitte auf, wen Sie wann getroffen haben, mit Schutzmaßnahmen oder ohne. Schützen Sie auf diese Weise Ihre Kontakte und erleichtern Sie unseren Beschäftigten ihre Arbeit.“