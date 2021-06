Musikalisches Highlight : Von der Elbphilharmonie ins Haus Eifgen

Wermelskirchen Dass es im nordischen Dänemark gar nicht so kühl hergeht, zeigt die „Helene Blum & Harald Haugaard Band“ mit einem Konzertabend am Sonntag im Konzertgarten am Haus Eifgen. Die Kulturinitiative freut sich, dass die hochkarätigen Musiker nach Wermelskirchen kommen.

Zu einem Highlight der gerade gestarteten „Nach-Corona-Konzertsaison“ lädt die Kulturinitiative Wermelskirchen am kommenden Sonntag, 27. Juni, um 18 Uhr in den Konzertgarten“ am Haus Eifgen zu einem Abend mit der „Helene Blum & Harald Haugaard Band“ aus dem (musikalisch) gar nicht so kühlen Dänemark. Die Band wird gefeiert für ihre Virtuosität und ihre Bühnenpräsenz. Tourneen führten sie bereits nach Nordamerika, Japan und den gesamten europäischen Raum. In Deutschland gastierten sie zuletzt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Die Kulturinitiative freut sich, dass sie diese hochkarätigen Musiker für ein Konzert in Wermelskirchen gewinnen konnte. Schließlich gehören Helene Blum und Harald Haugaard zu Dänemarks besten Tonkünstlern.