IHK-Umfrage : Wenig Optimismus bei Unternehmen im Kreis

Rhein-Berg Die IHK Köln hat Betriebe in der Region zu ihrer Geschäftslage befragt. Die Stimmung im Rheinisch-Bergischen Kreis ist wenig hoffnungsvoll.

Die Corona-Krise wirkt sich weiterhin negativ auf die Stimmung der Unternehmen im Rhein isch-Bergischen Kreis aus. Das stellte die Industrie- und Handelskammer zu Köln (IHK) in einer Umfrage zum Konjukturklima in der Region Köln fest. Im Zeitraum von Mitte August bis Mitte September befragte die IHK dafür 699 Unternehmen in Köln, Leverkusen, Rhein -Berg, Rhein -Erft und Oberberg.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wollen auch nur wenige Betriebe mehr Personal einstellen (7,9 Prozent), dagegen plant mit 44,7 Prozent knapp die Hälfte der an der Umfrage teilnehmenden Betriebe mit weniger Personal als zuletzt. Etwas niedriger sind die Zahlen im gesamten IHK-Bezirk: Bei der Hälfte der befragten Unternehmen soll sich bei der Zahl der Beschäftigten in den nächsten Monaten nichts ändern. 37 Prozent planen mit weniger Belegschaft (Vorumfrage: 25 Prozent) und nur noch 13 Prozent möchten mehr Beschäftigte einstellen. In der Industrie planen alle Branchen mit weniger Personal als in der Vorumfrage. In den aktuellen Arbeitsmarktzahlen hat die Pandemie bereits deutliche Spuren hinterlassen. So stehen schon seit April in allen Regionen des IHK-Bezirks gestiegene Arbeitslosenzahlen einer deutlich reduzierten Anzahl offener Stellen gegenüber.