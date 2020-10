Ansturm in der Corona-Krise : Die Nachwirkungen des Fahrrad-Booms

Wermelskirchen In der Corona-Krise haben viele Menschen aufs Fahrrad umgesattelt. Auch die Wermelskirchener haben ihr sogenanntes Mobilitätsverhalten verändert. Vor welchen Problemen ein Händler jetzt steht.

„Die Nachfrage ist nach dem Shutdown Ende April schlagartig nach oben gegangen“, sagt Achim Lambeck, Geschäftsführer von Fahrrad Lambeck in der Braunsberger Straße 2. „Das kam für alle überraschend“, sagt er und klingt immer noch ein wenig fassungslos. Gerechnet habe damit keiner. Lambeck will zwar keine Angaben über verkaufte Räder nennen: „Aber die Situation lässt sich auch ganz gut an den Wartezeiten für eine Reparatur in unserer Werkstatt bemessen“, sagt er. Normalerweise haben die Kunden ihr Rad nach einer Woche wieder abholen können. Jetzt müssten sie bis zu neun Wochen warten.