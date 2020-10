Steigende Corona-Zahlen in Hückeswagen : Kultur-Haus Zach verschiebt drei Comedy-Veranstaltungen

(büba) Die Show ,Nordlicht’ mit einer Mischung aus Comedy, Improvisation und Magie mit Till Frömmel wurde abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Darüber hinaus müssen auch zwei weitere Veranstaltungen im Kultur-Haus Zach verschoben werden.

Den „Wirbelwind des Nordens“ hat’s fürs Erste hinweggeweht: „Leider müssen wir die Show ,Nordlicht’ mit einer Mischung aus Comedy, Improvisation und Magie mit Till Frömmel am kommenden Samstag, 24. Oktober, im Kultur-Haus Zach absagen“, teilte Stefan Noppenberger vom Trägerverein am Donnerstag mit. Aufgrund der derzeit massiv steigenden Corona-Zahlen hatten sich die Verantwortlichen in Abstimmung mit der Booking-Agentur des jungen Künstlers dazu entschlossen, die Veranstaltung zu verschieben. Noppenberger: „Die Show von Till Frömmel lebt von der Interaktion mit dem Publikum, die in der derzeitigen Corona-Situation so sicherlich nicht machbar ist.“