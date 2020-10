Unfall in Wermelskirchen : Polizeihubschrauber sucht Flüchtenden

Unfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht zu Donnerstag in Hünger zwei Autos gerammt. Der Mann flüchtete taumelnd. Zeugen haben ihn beobachtet. Die Suche der Polizei blieb bislang erfolglos.

Mit einem Polizeihubschrauber, ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, suchte die Polizei in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Hünger einen Autofahrer, der bei einer Kollision mit einer Straßenlaterne und zwei geparkten Autos einen Sachschaden von rund 22.000 Euro angerichtet hatte. Der Fahrer war von Zeugen beobachtet und beschrieben worden, er flüchtete anschließend - laut Polizei „auffallend taumelnd“.

Der Unbekannte war gegen 23.15 am Mittwoch mit einem Ford Transit, zugelassen in Köln, in Richtung Solingen-Burg auf der Straße Hünger (L 157) unterwegs und kam aus unbekanntem Grund nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er mit dem linken Außenspiegel eine Straßenlaterne und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher zu Fuß und wurde dabei von Anwohnern beobachtet. Die Zeugen berichteten, dass sich der Mann auf seiner Flucht auffallend taumelnd bewegte.