Neues Werk von Breidenbach : Geschichte der Katholischen Kirche in Wermelskirchen

Wermelskirchen Gemeinsam mit den Co-Autoren Arnold Haag und Franz Gerding haben Nicolaus J. Breidenbach und seine Frau Gisela ein neues Werk veröffentlicht: Auf 250 Seiten beleuchtet es die Historie der Wermelskirchener Christen, die untrennbar mit de Stadtgeschichte verbunden ist.

Für seine akribisch-intensiven Recherchen in Archiven und die daraus resultierenden Veröffentlichungen ist Nicolaus J. Breidenbach längst bekannt. Der Autor und Herausgeber sagt: „Bislang gibt es keine Literatur über die Geschichte der Katholischen Kirche in Wermelskirchen.“ Das ändert sich jetzt, denn Breidenbach hat mit seiner Frau Gisela sowie mit Unterstützung der Autoren Arnold Haag und Franz Gerding das Buch „Zur Geschichte von Wermelskirchen und der Katholischen Kirche“ veröffentlicht. Damit stellt das Autoren-Trio ein 250-seitiges Werk vor, dass die Geschichte der Katholischen Kirche in Wermelskirchen in gebündelter Form präsentiert.

„Seit 30 Jahren arbeite ich an diesem Thema, habe Material gesichtet und gesammelt“, berichtet Nicolaus J. Breidenbach, der im Hauptstaatsarchiv (einst in Düsseldorf, heute in Duisburg angesiedelt) sowie im Dom-Archiv und Erzbischöflichen Archiv (beide in Köln) recherchierte. Sein aktuelles Buch-Projekt konkretisierte sich dann schließlich vor knapp zwei Jahren, als Arnold Haag und Franz Gerding mit ins Boot kamen. Beide sind der Katholischen Kirche in Wermelskirchen eng verbunden, wie der 78-jährige Gerding erzählt: „Ich bin gebürtiger Wermelskirchener und von Kindesbeinen an in der Katholischen Kirche.“ Mitglied im Pfarrbrief-Ausschuss war er auch. Dabei stieß er auf eine 33-teilige Serie über die Geschichte der Katholischen Kirche, die Arnold Haag mit Unterstützung des inzwischen verstorbenen Journalisten Karl-Heinz Schmitz geschrieben hatte. „Diese Serie habe ich später zu einem Gesamttext zusammengeschrieben und zum Beispiel Wiederholungen herausgefiltert.“