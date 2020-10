Weihnachtsfest in Wermelskirchen : Schöne Weihnachtsaktion für bedürftige Familien

Wermelskirchen Bei „Fröhliche Weihnachten für alle“ sind in den vergangenen Jahren weit über 300 Pakete mit Lebensmitteln im Katholischen Pfarrzentrum St. Michael abgegeben worden, damit sich alle Familien ein schönes Weihnachtsessen kochen können.

Es ist eine wunderbare Weihnachts-Tradition, die von der Tafel Wermelskirchen jedes Jahr liebevoll organisiert wird, um bedürftigen Familien in der Stadt ein schönes Weihnachtsfest zu schenken: Bei „Fröhliche Weihnachten für alle“ sind in den vergangenen Jahren weit über 300 Pakete mit Lebensmitteln im Katholischen Pfarrzentrum St. Michael abgegeben worden, „damit sich alle Familien ein schönes Weihnachtsessen kochen können“, sagt Brigitte Krips, Vorsitzende der Tafel. „Der Saal war immer gefüllt mit Paketen und damit das größte Weihnachtszimmer in der Stadt“, erinnert sie sich. Doch in diesem Jahr wird es wegen der Corona-Pandemie anders laufen müssen, um auch Familien, die nicht so viel Geld haben, um sich ein schönes Essen zu leisten, zu helfen.