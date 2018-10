Murat Manaroglu ist Desinktor bei der Feuerwehr Wermelskirchen.

Wermelskirchen Murat Manaroglu ist staatlich anerkannter Desinfektor auf der Feuer- und Rettungswache in Wermelskirchen.

Seine Gegner sind MRSA-Keime, im vergangenen Jahr auch immer wieder mal die Krätze und seltener eben auch die Tuberkulose. Der Desinfektor empfiehlt den Kollegen im Einsatz dann Schutzbrille, Anzüge und Masken und nimmt sich nach den Einsätzen die kontaminierten Fahrzeuge vor. Welches Mittel hilft gegen welche Keime? Welches Shampoo sollten die Einsatzkräfte verwenden? Und welche Behandlung braucht die Dienstkleidung? Dank der Fortbildung zum Desinfektor kennt er die Antworten. „Der Müll kommt in entsprechende Behälter und wird abgeholt“, erklärt er. Der Zeitaufwand nach solchen Einsätzen sei groß, aber nur so könne man auf Nummer Sicher gehen. Dazu kommt die wöchentliche Routinedesinfektion.

„Die Aufgabe ist nicht so beliebt unter Feuerwehrleuten“, sagt Murat Manaroglu, „wohl weil es ein trockenes Thema ist.“ Aber der junge Feuerwehrmann hat eine Begeisterung dafür entdeckt, gebüffelt und die Prüfung bestanden. „Ich will wissen: Woher kommt die Gefahr und wie kann ich ihr begegnen und sie bekämpfen“, sagt er. Und ein bisschen ging ihm das auch damals schon so. Als Fünfjähriger saß er zum ersten Mal im Rettungswagen und wusste: „Ich will Feuerwehrmann werden.“ Schon damals habe er besonders großes Interesse am Rettungsdienst gehabt, erzählt er. Die Begeisterung blieb. Heute ist Murat Manaroglu in seinem Element.