Leverkusen: Schlosszauber Morsbroich feiert Premiere

Eintrittskarten zu gewinnen : Premiere für Schlosszauber Morsbroich

Juliana Paniczek und Reno Müller freuen sich auf die Premiere im Leverkusener Schloss Morsbroich. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Der exklusiver Herbstmarkt lockt vom 19. bis 21. Oktober mit 150 Ausstellern. Morgenpost verlost Eintrittskarten.

Ein großer Herbstmarkt mit rund 150 Ausstellern erwartet die Besucher des ersten Schlosszaubers von Freitag, 19. Oktober, bis Sonntag, 21. Oktober auf Schloss Morsbroich. Für drei Tage ziehen ausgewählte Schmiede, Schneider, Schuster und Hutmacher, Käseproduzenten aus den Alpen und Winzer von der Mosel auf das weitläufige Anwesen, um mit ihren selbstgemachten und exklusiven Produkten zu begeistern.

„Schlösser sind für Menschen Ausflugsziele“, sagt Reno Müller. Dieses Ambiente nutzt der Krefelder, um es mit außergewöhnlichen Menschen und deren Produkten zu beleben. Seit 15 Jahren organisiert Müller gehobene Lifestyle-Veranstaltungen in und rund um Schlösser, Burgen und Festungen, „bei denen man sich von Kunst und Manufaktur inspirieren und die Seele baumeln lassen kann“. Zu seinem Portfolio gehören die Krefelder Gartenwelt, die Landpartie in Engelskirchen oder auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz, das Herbstfestival auf Schloss Rheydt in Mönchengladbach oder auf Schloss Eller in Düsseldorf.

Verlosung 8 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen Mitmachen und gewinnen Wer heute bis 24 Uhr unter 01379 / 88 30 23 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp6“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS). Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen.

Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahmebedingungen auch unter www.rp-online.de/

teilnahmebedingungen

Das Leverkusener Schlösschen jedoch ist für den erfahrenen Organisator eine Premiere, auf die er sich freut. „Seit einem halben Jahr sind wir ausverkauft, und unsere Warteliste ist lang.“ Müller meint damit die Aussteller, die sich für den Schlosszauber in Leverkusen angekündigt haben. Die Liste der 150 Kunsthandwerker, Schmiede, Schuster, Hutmacher und Künstler ist so lang wie vielfältig: Von Kleidung über Schmuck und Accessoires bis hin zu Papeterie, Floristik, ausgefallenen Möbelstücken und besonderem Gartenzubehör, Brunnen und Feuerstellen gibt es kaum etwas, das beim Schlosszauber nicht angeboten wird. Bislang seien keine Leverkusener Künstler dabei, was sich bei nächsten Veranstaltungen von alleine einpendeln würde, erklärt Müller. Als Ausstellungsfläche wird das komplette Schloss und die gesamte Parkanlage genutzt.



An drei Tagen werden rund 10.000 Besucher auf Schloss Morsbroich erwartet. Diejenigen, die mit dem Auto kommen, können ihre Fahrzeuge auf dem Metro-Parkplatz (Syltstraße) oder dem Schlebuscher Marktplatz abstellen. Am Samstag und Sonntag stehen zusätzlich 650 Parkplätze beim Bayer-Werk an der Schießbergstraße zur Verfügung. Von diesen Orten aus fährt jeweils ein Bus-Shuttle zum Schloss Morsbroich.