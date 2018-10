Innenministerium äußert sich zu ehrenamtlichen Helfern.

Wermelskirchen : „Haupt- und Ehrenamt arbeiten Hand in Hand“

Trägt die Verantwortung für Feuerwehr und Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen: Innenminister Herbert Reul. Foto: dpa/Federico Gambarini

Wermelskirchen Die Bergische Morgenpost widmet den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern bei Feuerwehr, Technischem Hilfswerk, Rotem Kreuz und DLRG ihre Herbstferienserie. Zum Auftakt hat die BM beim Innenministerium nachgefragt.

Wenn in Wermelskirchen abends langsam die Lichter hinter den Fenstern ausgehen, dann liegt auf vielen Nachttischen ein Piepser oder ein Alarmierungshandy. Ehrenamtliche Feuerwehrleute, Mitarbeiter beim Technischen Hilfswerk (THW), beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und bei der Freiwilligen Feuerwehr sind einsatzbereit. Die Feuer- und Rettungswache am Eickerberg ist rund um die Uhr besetzt, Hauptamtliche sitzen hier bei einer Alarmierung innerhalb von wenigen Minuten in ihren Fahrzeugen, um zu helfen.

Die Verantwortung für Feuerwehr und Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen trägt in letzter Konsequenz Innenminister Herbert Reul. Zum Auftakt der BM-Serie „Blaulicht-Spezialisten“ sprechen die Experten im Innenministerium über Ehrenamt, Sicherheitsfragen und Nachwuchsprobleme.

Info Spezialisten im Blaulicht-Bereich Die Bergische Morgenpost widmet ihre Herbstferienserie den Spezialisten im Blaulichtbereich. Ehrenamtliche und Hauptamtliche haben bei Feuerwehr, THW, DRK und DLRG besondere Aufgaben übernommen und erzählen von ihrer Arbeit im Alltag, von Einsätzen, Lehrgängen und Motivation. Heute: Niklas Dahlke vom THW (Seite C2).

Wichtige Hilfeleistungen in ehrenamtlicher Hand: Übernimmt bei THW, Freiwilliger Feuerwehr, DLRG und DRK nicht oft das Ehrenamt staatliche Aufgaben?

Das Ehrenamt habe in Deutschland eine lange Tradition, erinnert eine Sprecherin des Innenministeriums auf Nachfrage dieser Redaktion. Sie sei auf die nachbarschaftliche Hilfe zurückzuführen. „Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind daher auch für die nordrhein-westfälische Landesregierung wichtige Partnerinnen und Partner im Gesamtsystem von Rettungsdienst, Feuerwehr und Katastrophenschutz“, heißt es aus dem Innenministerium. Das Land unterstütze die Organisationen mit sachlichen und finanziellen Mitteln und so hätten sich professionelle Standards im Bereich der Gefahrenabwehr entwickeln können. „Haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte arbeiten in Nordrhein-Westfalen stets Hand in Hand“, betont das Ministerium.

Welche Unterstützung können hauptamtliche und ehrenamtliche Helfer von der Politik erwarten – etwa beim Thema Nachwuchssorgen?

Um Engpässen im Katastrophenschutz vorzubeugen, wolle er die Hilfsorganisationen in NRW stärken, hatte Innenminister Herbert Reul bereits im April erklärt und an die Probleme erinnert, die vor allem durch den Wegfall des zivilen Ersatzdienstes entstanden waren. Der fehlende Nachwuchs sei eine Schwachstelle des Katastrophenschutzes, hatte Reul erklärt und seine Unterstützung zugesagt. Für den Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes seien die Kreise und Kommunen zuständig, erinnert das Innenministerium nun auf Nachfrage dieser Redaktion – dazu gehöre auch die Gewinnung von Nachwuchs.

Das Innenministerium unterstütze die Kommunen aber auf verschiedene Weise: So habe es etwa zwischen 2012 und 2017 das Projekt „FeuerwEhrensache“ zur Sicherung des Ehrenamts in der Feuerwehr gegeben – initiiert vom Innenministerium und dem Verband der Feuerwehren. „Daraus ergab sich die aktuelle Imagekampagne für die Freiwillige Feuerwehr“, erklärt das Ministerium und erinnert auch an die Förderkampagne zur Stärkung von Kinderfeuerwehren. Außerdem sei auch im Koalitionsvertrag die Stärkung des Ehrenamts im Katastrophenschutz festgeschrieben. Gespräche mit den beteiligten Akteuren hätten bereits stattgefunden. „Gemeinsam werden derzeit Ideen entwickelt“, erklärt die Sprecherin des Ministeriums.

Wie bewertet der Innenminister die Sicherheitslage für Rettungskräfte in NRW?