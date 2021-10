Feuerwehreinsatz in Düsseldorf : Brand in Mehrfamilienhaus in Stadtmitte

Düsseldorf Ein Schwelbrand ist am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Stadtmitte ausgebrochen. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Rauchmelder hatte die Feuerwehr alarmiert.

In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Kölner Straße in Stadtmitte ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde durch einen ausgelöste Rauchmelder alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden einen verrauchten Treppenraum vor, aus dem ihnen die Bewohner bereits entgegenliefen.

Das Feuer konnte schnell aufgefunden und unter Kontrolle gebracht werden. Aus unbekannter Ursache war es im Nebenraum eines Geschäftes zu einem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr entfernte den Rauch aus dem Treppenraum mithilfe eines Hochleistungslüfters und kontrollierte die Wohnungen auf Rauchausbreitungen. Alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Fünf Anwohner des Hauses wurden durch den städtischen Rettungsdienst ambulant behandelt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Nach einer halben Stunde konnte der Einsatz für die Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte beendet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro.

