Brand in Duisburg : Feuerwehr rettet fünf Menschen aus Beecker Haus

Duisburg In Duisburg-Beeck hat am Dienstagmorgen ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Weil das Treppenhaus durch den Rauch versperrt war, musste die Feuerwehr mehrere Bewohner über die Drehleiter evakuieren. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Die Duisburger Feuerwehr rettete am Dienstag mehrere Menschen aus einem brennenden Haus in Beeck. Am Morgen brach dort ein Feuer in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Lierheggenstraße aus. Fünf Bewohner wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilt.