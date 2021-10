Rettungseinsatz auf dem Rhein : Düsseldorfer Notarzt kommt per Boot

Düsseldorfer Notarzt kommt per Boot

16 Kilometer musste das Rettungsboot am Mittwochabend bis zur Einsatzstelle zurücklegen. Foto: Wolfgang Harste

Düsseldorf Auf einem niederländischen Schiff hat der Rettungsdienst der Düsseldorfer Feuerwehr am Mittwochabend einen Patienten versorgt. Dafür musste das Team rund 16 Kilometer mit dem Rettungsboot rheinaufwärts fahren.

Nachdem sich der Gesundheitszustand des 36-Jährigen stabilisiert hatte, konnte er mit Unterstützung der Feuerwehrleute auf, das Rettungsboot übersteigen, wurde dann am Ufer im Rettungswagen weiter behandelt und schließlich in ein Kranenhaus gebracht. Insgesamt dauerte der ungewöhnliche Rettungseinsatz eine Stunde. Neun Einsatzkräfte von den Wachen in Wersten und Garath sowie von der Löschbootstation waren im Einsatz.