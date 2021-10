Großeinsatz der Feuerwehr Neuss : Lokal am Markt nach Brand geschlossen

Foto: Marc Bohn 6 Bilder Brand in einer Küche greift auf Neusser Dachstuhl über

Neuss Ein Feuer in einem Gastronomiegebäude hat am Montagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Den Brand hatte der Sohn des Pächters zuerst bemerkt. So geht es nun mit dem kleinen Restaurant weiter.