Polizei warnt und sucht Zeugen : Seniorin wurde goldener Armreif im Parkhaus geraubt

Heerdt Ein unbekannter Mann nutzte am Dienstagmittag die Hilfsbereitschaft einer 74-jährigen Seniorin aus und raubte ihr ein goldenes Armband vom Handgelenk. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 74-jährige Seniorin saß nach ihrem Einkauf in einem Einkaufszentrum an der Schiessstraße in ihrem Auto im ersten Obergeschoss des Parkhauses und wollte ihre Einkaufsliste orpfen, Plötzlich sprach sie ein bislang unbekannter Mann an und bat sie um Kleingeld zum Parken.