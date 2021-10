Düsseldorf-Bilk : Papierpresse in Supermarkt steht in Flammen

Papierpresse in Supermarkt steht in Flammen

Düsseldorf In der Papierpresse eines Discounters in Düsseldorf-Bilk ist ein Feuer ausgebrochen. Die brennende Maschine musste von einem Feuerwehrfahrzeug aus dem Markt herausgezogen werden.

Ein Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters an der Aachener Straße in Bilk entdeckte am Dienstvormittag Rauch, der aus einer Papierpresse im Lagerbereich des Marktes aufstieg und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Die in Brand geratene Papierpresse musste durch ein Feuerwehrfahrzeug aus dem hinteren Bereich des Marktes herausgezogen werden.