Verkäufer verletzt : Überfall auf Wurst-Verkäufer in Unterrath

Unterrath Ein unbekannter Räuber hat den Verkäufer eines Standes für Wurstwaren überfallen. Nachdem das Öffnen der Kasse scheiterte, flüchtete der Unbekannte. Der Verkäufer wurde verletzt.

Offenbar nur kurz mit seinem mobilen Verkaufsstand am Straßenrand gehalten hatte ein 31-jähriger Mann aus Wegberg, der am Dienstagvormittag in Unterrath überfallen wurde. Bei seiner Rückkehr an der Straße „Im Geesterfeld“ bemerkte er, dass ein Unbekannter hinter ihm stand. Als er sich umdrehte, erkannte er bei dem Unbekannten ein Messer.