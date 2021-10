Düsseldorf-Hamm : 23-Jähriger erliegt nach Unfall schweren Verletzungen

Düsseldorf Der 23-jährige Autofahrer, der in Düsseldorf-Hamm vor einen Baum gefahren war, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Unfallursache ist weiter unklar.

Ein 23-Jähriger aus Düsseldorf ist am frühen Dienstagmorgen mit seinem Ford Fiesta in Hamm gegen einen Baum geprallt. Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort ist er noch am selben Tag gestorben. Die Unfallursache ist noch immer unklar.