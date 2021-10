Nach Einbruchsversuch in Düsseldorf : Verdächtiger ohne Führerschein flüchtet über die Autobahn

Derendorf Nach einem gescheiterten Einbruch sollen sich drei Männer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. Dabei waren sie zunächst nur wegen des Fahrstils des jungen Mannes am Steuer aufgefallen.

Nach einem versuchten Einbruch in eine Gastsätte an der Frankenstraße im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag in Krefeld drei Männer festgenommen. Die waren vor der Streife über die Autobahn geflüchtet.