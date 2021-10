Bagger beschädigt Leitung : Gasalarm auf einer Baustelle

Düsseldorf Am Rather Broich ist auf einer Baustelle Gas aus einer beschädigten Leitung ausgetreten. Ein Baggerfahrer hatte das Rohr wohl zu spät gesehen.

Am Rather Broich hat am Freitagmittag ein Bagger auf einer Baustelle eine Gasleitung so schwer beschädigt, dass es laut Feuerwehr zu einer massiven Gasausströmung kam. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der typische Geruch auf der Straße wahrnehmbar gewesen. Die Baustelle wurde umgehend geräumt. Unter Atemschutz erkundete die Feuerwehr die Baugrube und ortete den Schaden, der anschließend in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken provisorisch behoben wurde. Die endgültige Reparatur wird eine Fachfirma übernehmen.