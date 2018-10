Wermelskirchen Bei einer Sozialkonferenz trafen sich die Ehrenamtlichen.

Gut besucht war die Sozialkonferenz im großen Saal des Bürgerzentrums. Kein Wunder, denn schließlich sind in nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen in der Stadt Ehrenamtliche tätig. Ob in der Kinder- und Jugendarbeit, in Sport und Kultur, der Flüchtlingshilfe, im Sportbereich, der Seniorenbetreuung bis hin zum Tierschutz. Und auch die eigentlich hoheitlichen, staatlichen Aufgaben wie Feuerwehr, Katastrophenschutz oder Unfallhilfe sind ohne ehrenamtliche Helfer nicht denkbar.

An sechs Thementischen wurde diskutiert, Erfahrungen wurden ausgetauscht. Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen, Wertschätzung, Fortbildung, Kooperation mit Unternehmen, Netzwerk und Bestandserhebung waren die Schwerpunkte. Ohne das Engagement der Ehrenamtlichen ist das Leben in Wermelskirchen nicht denkbar. „Es sollte richtig und zielgerichtet gefördert werden. Wir möchten eine Lotsen-Funktion übernehmen“, sagte der Erste Beigeordnete Stefan Görnert. Und in Diskussionen entstehen auch neue Ideen. Stephan Krüger, Vater von drei Söhnen, ist im Vorruhestand und hat Zeit. Er studiert in Wuppertal um „fit zu bleiben“ und möchte sich als „Schulmentor“ ausbilden lassen. „Ich suche noch zwei bis drei Mitstreiter. Dann können wir uns in 80 Stunden kostenlos zum Mentor oder Streitschlichter ausbilden lassen. Dafür müssen wir uns aber auch für eine bestimmte Zeit verpflichten an Schulen zu arbeiten“. Krüger ist voller Motivation und im Gespräch mit Hans-Erwin Hermann, dem Vorsitzenden der Freiwilligen Börse. Auch Gutes tun will ordentlich organisiert werden.