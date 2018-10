Weihnachten im Schuhkarton startet in Wermelskirchen.

Wermelskirchen : Schuhkartons schenken pure Freude

Nathalie Symolka (l.) und Jennifer Thomas werben für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ Foto: RP/privat

Wermelskirchen Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist angelaufen. Die Geschenke werden unter anderem an bedürftige Kinder vor allem in Osteuropa verteilt. In Wermelskirchen können bis zum 15. November die Päckchen abgegeben werden.

Wie „Weihnachten im Schuhkarton“ das Leben von Kindern nachhaltig beeinflusst, zeigt Valentinas Geschichte: Mittlerweile lebt und studiert die junge Erwachsene in Deutschland; aufgewachsen ist sie jedoch in Litauen – ohne Eltern, ohne Geld, ohne Perspektive. Dort erhielt sie vor 14 Jahren ein Schuhkarton-Geschenk. Das Päckchen machte Liebe für sie greifbar. Dieses Erlebnis prägte Valentina so sehr, dass sie zum vergangenen Weihnachtsfest mit „Weihnachten im Schuhkarton“ in ihr Heimatland zurückgereist ist, um anderen Kindern dieselbe Botschaft zu vermitteln: „Du bist geliebt. Du bist wertvoll und jemand denkt an dich“.

Wer dazu beitragen möchte, auch anderen Kindern diese Botschaft zukommen zu lassen, kann bis zum 15. November auch in Wermelskirchen seine Päckchenspenden abgeben. Verteilt werden die Geschenke in diesem Jahr unter anderem in der Ukraine, Moldau, Georgien und Rumänien. Überreicht werden sie im Rahmen von Weihnachtsfeiern, die von zehntausenden Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen vorbereitet werden.

Info Hier können die Kartons abgeben werden Ev. Freikirchliche Gemeinde (GZD), Auf der Huhfuhr 10, Dabringhausen, täglich 9 bis21 Uhr Ev. Freikirchliche Gemeinde, Neuschäferhöhe 9, nach den Ferien Montag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr, Tel 83808 Magdalene Fuchs, Lüffringhausen 15, nach telefonischer Absprache unter 84665 Ilse-Marie Roth, Hauptstraße 60a, Dhünn, nach telefonischer Absprache unter 80955

„Das Anliegen der Aktion ist es, mehr als einen Glücksmoment zu schenken. Die beschenkten Mädchen und Jungen leben in schwierigen Situationen. ‚Mit ,Weihnachten im Schuhkarton‘ werden sie ermutigt, neue Kraft zu schöpfen und im Glauben Hoffnung zu finden“, fasst Jennifer Thomas, Sammelpunktleiterin für Wermelskirchen, das Anliegen zusammen. Ferner bieten die lokalen Partner den Kindern und ihren Familien ganz praktische Hilfe – von Hausaufgabenbetreuung bis Essensausgabe an. Oft ermöglichen diese Angebote die Entstehung persönlicher Beziehungen, durch die die Familien sozialen Anschluss finden.

Jennifer Thomas betont: „Valentinas Geschichte steht dabei exemplarisch für Millionen Kinder, deren Leben innerhalb der letzten Jahrzehnte durch ‚Weihnachten im Schuhkarton’ eine positive Wendung erfuhr.“

Seit 1993 wurden im Rahmen der globalen Aktion „Operation Christmas Child“ bereits über 157 Millionen Kinder erreicht. Allein 2017 gingen etwa elf Millionen Päckchen auf die Reise. Im deutschsprachigen Europa wurden im Jahr 2017 über 400.000 Geschenkpakete gesammelt, die vorwiegend in Osteuropa verteilt wurden. Wermelskirchener packten im letzten Jahr 1298 Schuhkartons. Jennifer Thomas hofft, dass sich auch dieses Jahr viele Bürger, Unternehmen, Schulen, Kitas und Kirchengemeinden motivieren lassen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Jeder kann mitmachen: Acht Euro pro beschenktes Kind zurücklegen – damit wird die Durchführung der Gesamtaktion finanziert. Entweder einen vorgefertigten Schuhkarton unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen oder den Deckel und Boden eines eigenen Schuhkartons separat mit Geschenkpapier bekleben. Das Päckchen mit neuen Geschenken für einen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind im Flyer zu finden, der überall in Wermelskirchen ausliegt. Ist alles vorbereitet, den Schuhkarton dann einfach bis zum 15. November zur nächstgelegenen Abgabestelle bringen.