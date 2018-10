Martina Roth spielt im Filmeck.

Wermelskirchen Im Theaterstück „Susanna – Ich bin ein Kontinent“ glänzt Martina Roth auf der Bühne und auf der Leinwand.

Susanna (Martina Roth) auf der Leiter ist eine junge, gemütskranke Frau, die offensichtlich auch in ihrer pubertären Entwicklung zurückgeblieben ist: In einem feuerroten Kleid schmachtet sie in ihrer Vorstellung als Königstochter aus der Geschlechtslinie Davids nach ihrem Meeresprinzen unter Wasser, fühlt sich als Fisch, erfreut sich am „Meerhund“ und glaubt auch schon mal, als Ertrunkene unter Wasser zu gleiten. Spätestens dann weiß der Zuschauer: Oh, oh, das geht nicht gut aus. Von allem hat die Person zur Susannas Seite – die Erzieherin (auch Martina Roth) – keine Ahnung. Im hoch geschlossenem Gewand und steif wie ein Bügelbrett, an dem die Sinnlichkeit geplättet wurde, glaubt die Erzieherin, sie hat einen leichten Job mit Susanna. Von wegen. Sie erreicht Susanna nicht. Der Dialog zwischen beiden schwankt zwischen direkter Rede, entrückten Monologen und Erinnerungen. Eine direkte Handlung existiert nicht. Keine leichte Kost für den Zuschauer. Zumal zwischendurch Martina Roth Gertrud Kolmars Gedichte in Liedformen presst und singt. „Spannend“, sagte eine Zuschauerin. Immer, wenn man geglaubt habe, den Handlungsfaden endlich gefunden zu haben, habe er sich erneut in den gesungenen metaphorischen Texten verloren.