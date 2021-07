Kultur in Wermelskirchen : Viel Theater auf dem Rhombus-Gelände

Die „Kultur-Fabrik“ startet am 20. August. Im Mittelschiff des Rhombus-Areals werden Konzerte und Theaterstücke des Kulturvereins gezeigt. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Kulturverein startet durch: Endlich kommen auch Theaterfreunde wieder auf ihre Kosten, weil die oft verschobenen Stücke nun im Kino „Film-Eck“ und im Zuge des Kultur-Sommers nachgeholt werden. Der Kartenvorverkauf läuft.

Er musste im vergangenen Corona-Jahr viele Theater-Termine so häufig verschieben, dass Peter Scheben, Vorsitzender des Kulturvereins, bei dem Gedanken daran auch heute noch seufzt und noch nicht von Erleichterung spricht, dass die Aufführungen nun stattfinden. „Ich bin erstmal gespannt, ob alles so klappt, wie wir es geplant haben“, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion. Das Programm, mit dem wieder Leben in die Theaterszene kommt, hat Peter Scheben aber für Shows im Film-Eck und im Zuge des Kultur-Sommers auch auf dem Rhombus-Gelände auf die Beine gestellt.

„In diesem Jahr konnte noch gar nichts gezeigt werden“, sagt er. „Aber jetzt freuen wir uns auf den Neustart.“ Die Ticketverkäufe würden noch verhalten anlaufen. „Einige ältere Theaterfreunde sind noch etwas zaghaft nach der langen Corona-Pause“, schätzt er und hofft aber, dass sich diejenigen vom Programm überzeugen lassen.

Das Film-Eck in Wermelskirchen öffnet seine Türen auch wieder für Theaterliebhaber. Foto: Meuter, Peter (pm)

Info Karten können vorbestellt werden Kartenbestellungen Ticketreservierungen und Bestellungen nimmt Peter Scheben, Vorsitzender des Kulturvereins, unter Tel. 02193 2694 oder per E-Mail an pscheben@web.de entgegen. Kartenbestellungen für die einzelnen Stücke sind jeweils eine bis zwei Wochen vor der Aufführung möglich. Beginn und Kosten Alle Vorstellungen sowohl im Kino Film-Eck an der Telegrafenstraße, als auch auf dem Rhombus-Gelände, beginnen jeweils um 20 Uhr. Die Theaterstücke, die im Film-Eck gezeigt werden, kosten jeweils 20 Euro Eintritt. Auf dem Rhombus-Gelände ist der Eintritt für die zwei Stücke im Zuge des Kultur-Sommers in Wermelskirchen für die Zuschauer allerdings unentgeltlich.

Zum Auftakt gibt es alle Songs von „Simon & Garfunkel“ und zwar klassisch am Montag, 23. August, wenn Thorsten Gary und Thomas Wacker von „Graceland“ ein Open Air Konzert auf dem Rhombus-Gelände mit sechs Streichern geben. Alleine tritt das Tribute-Duo dann am Donnerstag, 21. Oktober, in intimerer Atmosphäre im Film-Eck auf.

Ein Großstadtmärchen über eine außergewöhnliche Freundschaft ist das Theaterstück „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Korans“, das am Donnerstag, 2. September im Film-Eck aufgeführt wird. Zwei Schauspieler erzählen, lernen, lachen, weinen und spielen Musik, wodurch eine zauberhafte Atmosphäre, entsteht, die den Zuschauer vom Paris der 1960er Jahre bis nach Istanbul entführt und in poetischen Bildern Orient und Okzident verschmelzen lässt.

Als Schauspiel der Extraklasse kündigt der Kulturverein für Donnerstag, 16. September, auf dem Rhombus-Gelände „EIN KUSS – Antonio Ligabue“ an. Der preisgekrönte Marco Michel verkörpert den schweizerisch-italienischen Maler Antonio Ligabue, der als junger Mann als Dorftrottel verspottet und später als außergewöhnlicher Künstler gefeiert wurde. Marco Michel war mit dem Stück auch auf dem weltweit größten Festival für Ein-Personen-Stücke in New York zu Gast und wurde mit dem Preis „Best International One-Man-Show“ ausgezeichnet.

„Des wird doch eh nix“ heißt das Stück aus dem Leben von Karl Valentin, das am Donnerstag, 7. Oktober, im Film-Eck gezeigt wird. Vor jedem Bühnenauftritt zittert er aus Angst, seinen Text zu vergessen, er reist ungern, vor allem nicht zu Auftritten und erst recht nicht mit dem Auto. Trotzdem wurde Karl Valentin zu einem der bis heute berühmtesten und beliebtesten seines Fachs. Und weil das so ist, ist ja wirklich noch nicht aller Tage Abend, wie Heike Feist aus Brandenburg und Andreas Nickl aus Bayern auf der Bühne zeigen.

Ein Highlight für Fans der legendären Kultband Queen dürfte „Being Freddie Mercury“ am Donnerstag, 11. November, im Film-Eck werden. 80 Minuten lang wandelt Kai Bettermann souverän und stilsicher, mit viel Gefühl und reichlich Ironie auf dem schmalen Grat zwischen Pop-Parodie und millimetergenau inszenierter Ehrerbietung an den extrem facettenreichen Sänger Freddy Mercury. Das kann nur gelingen, weil die musikalische Metamorphose vom oft brachialen Queen-Bombast zur kammerspieltauglichen Akustik hervorragend gelöst wird, um die Geschichte des Pop-Helden zu erzählen.