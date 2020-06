Vor der Kreistagswahl in diesem Jahr : SPD will „einen Gang hochschalten“

Wermelskirchen Die Sozialdemokraten haben ihre Kandidaten für die Kreiswahl in diesem Jahr aufgestellt. Angeführt wird die Liste von Gerhard Zorn. Punkten will die SPD vor allem mit den Themen Soziales, Wohnen und ÖPNV.

Mit bewährten und neuen Kräften tritt die SPD für den politischen Wechsel im Rheinisch-Bergischen Kreis an. Auf ihrer Kreisdelegiertenkonferenz im „Bergischen Löwen“ in der Kreisstadt, an der knapp 80 Delegierte teilnahmen, wählte die SPD die Direktkandidaten und die Reserveliste für die anstehende Kreistagswahl.

Gerhard Zorn stellte klar, dass auf SPD-Initiative die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaf (RBS) in den letzten Jahren 200 neue bezahlbare Wohnungen gebaut hat. Er forderte mehr, um die drängendste soziale Frage unserer Zeit zu lösen. „Wir wollen in einer gemeinsamen Anstrengung von Kreis und Kommunen bis 2025 weitere 400 bezahlbare Wohnungen bauen, sie werden dringend gebraucht. Dabei fehlt es nicht an Geld, sondern an Grundstücken“, so Gerhard Zorn.