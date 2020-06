Wahlkampf in Corona-Zeiten : SPD: Bekannte Gesichter nicht mehr dabei

Wahlkampf in Corona-Zeiten

Duisburg Die SPD hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufgestellt. In einer Kampfabstimmung setzte sich Jennifer Jonczyk gegen Daniela Bäumle als Direktkandidatin für den Stadtrat durch.

In ungewohntem Rahmen – in der Mercatorhalle, mit Masken und Abstand – hat die Duisburger SPD zehn Wochen später als geplant ihre Aufstellungsversammlung für die Kandidaten zur Kommunalwahl durchgeführt. Bei den Direktkandidaten für den Rat folgten die Delegierten den Vorschlägen der Ortsvereine– bis auf einen: Im Ortsverein Obermarxloh kam es zur Kampfabstimmung, weil es dort mit der 41-jährigen Altenpflegerin Daniela Bäumle und der 26-jährigen Rechtsanwältin Jennifer Jonczyk zwei Bewerberinnen gab. Am Ende setzte sich Jennifer Jonczyk mit 84:30 Stimmen aber ziemlich deutlich durch.