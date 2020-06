Bürgermeister reagiert auf CDU-Kritik : Bleek: Verkehrskommission hat Tempolimit entschieden

Die K 18 ist besonders an Wochenenden viel befahren. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Regulierende Maßnahmen, die von der Verkehrskommission beschlossen wurden, können nicht so einfach auf andere Verkehrsteilnehmer ausgedehnt werden. Solche Entscheidungen gingen nur gemeinsam.

„Die Entscheidungen der Verkehrskommission können weder vom Bürgermeister noch vom Landrat geändert werden. Sie sind oftmals – so auch im Fall der K 18 – mit der Bezirksregierung abgestimmt.“ So reagierte der Bürgermeister Rainer Bleek auf die Kritik des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden zur einseitigen Tempolimit-Anordnung auf K18 und L 294. „Der Sachverhalt ist von Stefan Lessenich nicht ganz korrekt dargestellt worden.“

Das Unfallgeschehen mit Beteiligung von Motorrädern sei leider seit einiger Zeit in Wermelskirchen auffällig. Die Verkehrskommission, in der Stadt, Kreis und Polizei die Problemlagen erörtern, habe sich mehrfach mit dem Thema beschäftigt und habe „zu Recht verkehrsregulierende Maßnahmen getroffen“.

Wichtig sei ihm, so Bleek in seiner Reaktion, dass solche Maßnahmen im behördlichen Einvernehmen entschieden werden. Denn Stadt, Kreis oder auch das Land können anordnen, der jeweilige Straßenbaulastträger führe aus und die Polizei müsse letztlich kontrollieren. Es gehe also nur gemeinsam.