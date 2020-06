Christdemokraten reagieren auf Kritik an ihrem Landrat : CDU wundert sich über Tempolimit-Beschilderung

Christdemokraten reagieren auf Kritik an ihrem Landrat

Bürgermeister Rainer Bleek bei der Anbringung der Tempolimit-Schilder an der K18. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Stadtverbandsvorsitzender Stefan Leßenich stellt sich vor seinen Landrat - die Anordnung zur einseitigen Geschwindigkeitsreduzierung auf der K18 habe der Bürgermeister angeordnet und nicht der Landrat. Darüber sei die CDU Wermelskirchen verwundert gewesen.

Der CDU-Stadtverband stellt sich schützend vor seinen Landrat Stephan Santelmann und zeigt mit dem Finger auf Bürgermeister Rainer Bleek, der die einseitige Beschilderung nur für Motorradfahrer angeordnet habe. „Wir als CDU waren verwundert darüber, dass diese geschwindigkeitsreduzierenden Verkehrsschilder an der K18 ausschließlich für Motorräder gelten und andere motorisierte Fahrzeuge dadurch besser gestellt werden sollen“, heißt es in einer Stellungnahme des CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Stefan Leßenich zur aktuellen Diskussion über Motorradlärm und Raserei.

Die Anordnung zur Installation dieser Schilder erfolgte laut CDU-Politiker Leßenich durch die Stadtverwaltung – „also durch den Bürgermeister“. Und zwar aufgrund der einvernehmlichen Entscheidung der Unfallkommission, an der unter anderem die Straßenverkehrsbehörde beteiligt gewesen sei.

„Nach meiner Kenntnis waren weder der Arbeitskreis noch die Politik in diese geplante Maßnahme durch den Bürgermeister eingebunden, was sehr bedauerlich ist“, formuliert Leßenich. Kreis und Landrat hätten diese Anordnung der Stadt als Baulastträger umgesetzt. „Dazu sind sie verpflichtet“, so Leßenich.