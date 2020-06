Unterwegs in in Hünger mit Werner Steinhaus : „Bei uns packen die Leute noch mit an“

Gretel und Werner Steinhaus im Garten ihres Hauses, in dem er seit 87 Jahren lebt. „Ich bin vor 60 Jahren eingezogen“, sagt sie lächelnd. Foto: Kathrin Kellermann

Hünger Der Bäckermeister wurde vor 87 Jahren in genau dem Haus geboren, in dem er heute noch lebt. Beim Spaziergang durch seinen Heimatort verrät er, was ihn besonders stolz macht und ob es etwas gibt, was er sich in Hünger anders wünschen würde.

Als Werner Steinhaus ein kleiner Junge war, konnte er über die Wiesen zur Schule oder zur Kirche des Örtchens rennen. „Wenn das Gras sehr hoch war, haben wir aber Schelte vom Lehrer bekommen. Dann mussten wir außen herum über die Straße gehen.“ Die Straße heißt wie der Ortsteil: Hünger – und gibt der Hauptstraße und den kleineren Straßen, die die Kirche umschließen, eine Anschrift. Hier wurde Werner Steinhaus vor 87 Jahren in dem Haus geboren, in dem er heute noch lebt. „Mein Opa hat es 1898 gebaut“, sagt er. „Da waren hier noch Wald und Wiesen, die meine Eltern für die Landwirtschaft genutzt haben.“

Hünger war damals ein beschaulichen Fleckchen. Fünf Häuser standen in der Nachbarschaft von Familie Steinhaus. Es gab kleine Lebensmittelgeschäfte an der Hauptstraße, einen Metzger, einen Bäcker und eine Post. „Es ist schade, dass es das heute nicht mehr gibt“, meint der Bäckermeister und erinnert sich, dass sie als Kinder auf der Straße Rollschuh gelaufen sind. „Oder wir haben Fußball gespielt und wenn ein Auto kam, sind wir zur Seite gegangen.“ Wo heute die Zufahrt zur Autobahn ist, war übrigens ein Huckel, „der beim Rollschuhlaufen auch mal dafür gesorgt hat, dass wir in der Hecke gelandet sind.“

Info Ein kleiner Stadtteil mit großer Geschichte Foto: Kathrin Kellermann Hünger ist ein Ortsteil von Wermelskirchen, der an der Straße nach Burg liegt. Insgesamt 567 Einwohner leben heute in dem Örtchen, das in den vergangenen 30 Jahren gewachsen ist. Bei dem Fliegerangriff 1944 wurden 44 Gebäude und die Schule komplett zerstört und weitere 122 Häuser schwer beschädigt. 66 Menschen starben. Das Wahrzeichen in Hünger ist die Kirche, die am 4. Oktober 1899 geweiht wurde. Auch sie wurde im Krieg schwer beschädigt und nach dem Wiederaufbau 1952 neu geweiht.

Ein Spaziergang mit Werner Steinhaus durch den Ort, der sein Zuhause ist, ist wie eine kleine Zeitreise. „Wo die Tankstelle steht, war früher ein Gasthaus“, sagt er. Etwas weiter die Straße hoch deutet er auf einen Hinterhof, „wo nach dem Angriff auf Hünger die Verwundeten versorgt wurden.“

Die Erinnerung an den 4. November 1944 wird für Werner Steinhaus immer mit Grauen verbunden sein. „Es war 13.45 Uhr, als die ersten Bomben fielen“, erzählt er. „Unser Haus war das einzige in der Straße, das stehen blieb.“ Mit seiner Schwester zusammen rettete er eine alte Dame aus dem brennenden Nachbarhaus, brachte sie im Bollerwagen zum Verbandsplatz.

Das Mahnmal für die 66 Verstorbenen des Bombenangriffs auf Wermelskirchen am 4. November 1944 steht seit 1957 an der Landstraße. Es würde Werner Steinhaus freuen, wenn der Platz um den Gedenkstein besser gepflegt werden könnte. Foto: Kathrin Kellermann

„Unsere Schule wurde komplett zerstört, die kleinen Krämerläden und in der Kirche fehlte die Empore und das Dach.“ Das Mahnmal in der Ortsmitte erinnert an diesen traurigen Tag, „und ich finde es nicht gut, dass der Platz um den Gedenkstein nicht regelmäßig gepflegt wird“, sagt er. „Das Gras müsste mal gemäht werden und die Parkbänke haben neue Farbe nötig, damit es wieder ordentlich aussieht. Es wäre schön, wenn sich die Stadt etwas mehr kümmern könnte.“

Er selbst schafft es nicht mehr, den Platz zu pflegen. Dafür hat er zu viele andere Projekte auf seiner Liste. Weil: „Hier in Hünger haben die Leute immer schon mit angepackt.“ Ob die Renovierung des Gemeindesaals oder der Orgel in der Kirche: „Hier steckt überall Eigenleistung mit drin.“ Die Kinderecke in der Kirche haben Gemeindemitglieder gebaut, die Kirche unter Anleitung mit renoviert und vor dem Gemeindehaus knapp 700 Quadratmeter Verbundpflaster verlegt. So war das immer in Hünger, und so wird es auch bleiben, hofft Steinhaus. „Die Jugend vom CVJM hat auch richtig geschuftet, um alles für den neuen Beachvolleyballplatz vorzubereiten.“ Der Sand ist bereits da, bald kann gespielt werden.

Die Kirche hat immer eine große Rolle in seinem Leben gespielt. Auch bei der Renovierung hat Steinhaus geholfen. Foto: Kathrin Kellermann

Sein nächstes Projekt ist die Parkbank neben seinem Haus, die vor fünf Jahren vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Wermelskirchen mit Blick auf die Wiese aufgestellt wurde, die im Winter in Hünger als Rodelbahn dient und „wo sogar Kinder aus Düsseldorf zum Schlittenfahren kommen“, sagt Werner Steinhaus stolz. „Die Pflastersteine unter der Bank haben mein Nachbar und ich verlegt. Jetzt muss ich sie mal schrubben und streichen.“

Viel Mühe, die sich in seinen Augen aber lohnt: „Hier halten viele Radfahrer und Wanderer, um die Aussicht zu genießen“, freut er sich. Dass jemand aber genau hier eine Felge entsorgt hat, ärgert ihn, weil er aufräumen muss. „Wir achten darauf, dass kein Müll rumliegt.“

Vor fünf Jahren wurde die Bank an der „Rodelbahn“ in Hünger aufgestellt. „Hier sitzen immer viele Leute und genießen die Aussicht“, sagt Werner Steinhaus, der immer darauf achtet, dass es ordentlich aussieht. Foto: Kathrin Kellermann

Vor allem in Corona-Zeiten, wo noch mehr Besucher nach Hünger kommen, um die Umgebung zu erkunden. „Meine Frau und ich gehen gerne an der Sengbach-Talsperre spazieren. Aber da war jetzt immer so ein Andrang, dass wir Tischtennisspielen wieder für uns entdeckt haben“, verrät er lächelnd. Der Tisch steht im Keller neben der ehemaligen Backstube, in der Bäcker Steinhaus jahrzehntelang seine über die Stadtgrenze hinaus berühmten Spekulatius gebacken hat. Jetzt steht sein Enkel am Ofen und zaubert das köstliche Gebäck.