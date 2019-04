Serie Mein Traumjob : Ein Beruf für Bissfeste

Laura Sticht mit dem etwas zickigen Hennen-Trio Charity, Clara und Cianna. Die Tiere sind neugierig und picken gerne zu. Foto: Meuter, Peter (pm)

Wermelskirchen Als Tierpflegerin ist Laura Sticht acht Stunden am Tag draußen – bei jedem Wetter. Die junge Mutter arbeitet auf der Straußenfarm.

Cigolo ist nicht gerade freundlich gestimmt, als Laura Sticht die Holztür zu seiner Stallüberdachung aufschiebt. „Ich würde da jetzt nicht ins Gehege gehen“, erklärt die 26-Jährige, die die Signale des imposanten Vogels zu deuten weiß. Die Brust pludere er auf, macht sich groß und schaut damit locker über die Drei-Meter-Marke. Cigolo regt sich auf, dass Fremde seinen Stall betreten, aber auch die ihm vertraute Pflegerin Laura Sticht findet er suspekt. „Es sind Wildtiere, die sehr territorial sind“, erklärt Sticht. „Wenn die Hähne drohen, betreten wir die Gehege nicht.“ Denn gegen Cigolo und die bei ihm lebenden drei Straußendamen Cianna, Charity und Clara hätte Laura Sticht keine Chance. „Wegrennen ist keine Option“, sagt die Expertin und lacht. Zwischen 50 und 70 Stundenkilometer schnell sind die Tiere: „Das schaffe ich nun mal nicht.“ Sollte sie sich in einem Gehege befinden, wenn ein Strauß schlechte Laune bekommt, helfe nur, schnell über einen Zaun zu klettern, um sich in Sicherheit zu bringen. In einigen Situationen könne man sich auch bäuchlings auf den Boden werfen und hoffen, dass der Strauß noch nicht allzu sauer ist und auf dem Menschen rumtrampelt: „Aber ich bin schon eher Zaunfan.“ Die Tiere wiegen gut 100 Kilo und haben eine Beinkraft, mit der sie, träfen sie Kopf oder Brust eines Menschen, diesen töten können.

Während Cigolo den Hals reckt, knabbern seine drei Gefährtinnen an Laura Stichts Jacke, öffnen den Klettverschluss am Bündchen und schnappen immer wieder in ihre Finger. „Das ist nett gemeint“, erklärt die Mitarbeiterin der Straußenfarm, wobei der freundliche Probebiss in ihren Zeigefinger sie ruckartig nach vorne zieht. Der Finger wird sich später röten, aber weh tue das nicht, beteuert die 26-Jährige: „Daran gewöhnt man sich schnell.“ Ein Job für Bissfeste.

INFO Offene Führungen ohne Anmeldung Muskelfleisch Strauße sind Laufvögel, fliegen können sie nicht. Das Fleisch ihrer muskulösen Beine – von denen man die Zehen und den Unterschenkel sieht, der Oberschenkel ist quasi unter den Federn versteckt –, ist essbar und wird auf der Straußenfarm verkauft. Es schmecke, sagt Laura Sticht, „als ob eine Ente durch ein Rind geflogen wäre“. Erleben Die Farm bietet offene Führungen an, (ohne Anmeldung, vier Euro), sowie „Hautnah“-Führungen für Gruppen, bei denen die Besucher die Gehege betreten dürfen (mit Anmeldung, erster Teilnehmer 59 Euro, die weiteren Teilnehmer zahlen jeweils 20 Euro). Kontakt Telefon 02193 1661 www.straussenfarm-emminghausen.de

Bei Wind und Wetter arbeitet die Mutter einer vierjährigen Tochter als Tierpflegerin auf der Straußenfarm, paukt nebenher, um ihr Abitur nachzuholen. Die gelernte Heim- und Pensionstierpflegerin absolvierte ihre Ausbildung im Tierheim in Remscheid und wechselte dann in ihren Heimatort Emminghausen auf die Straußenfarm. Statt um Hunde, Katzen und Kaninchen kümmert sie sich seitdem um die afrikanischen Laufvögel und um eine Bisonherde. Dazu war ein Sachkundenachweis für Strauße nötig, und zu ihrer Arbeitskleidung gehören warme Sachen in gedeckten Farben (“Rot findet man bei Straußen nur an Beinen und Schnäbeln der Hähne“) und Schuhe mit Stahlkappen oder Gummistiefel.

Dass sie mit Tieren arbeitet, die ihr körperlich überlegen sind, weiß die junge Mutter, deren kleine Tochter eher gelangweilt ist, wenn Außenstehende staunen, womit Sticht ihr Geld verdient. „Ich habe meinen Traumjob gefunden“, sagt Laura Sticht. Das bedeute zwar, dass sie auch im Winter acht Stunden draußen arbeite und ein Schrittzähler auf dem 12,7 Hektar großen Gelände der Farm schon morgens um 10 Uhr locker 10.000 Schritte anzeigen würde. Aber: „Mein Job ist super spannend, jeder Tag ist anders, und ich brauche keine aufregenden Hobbys mehr“, sagt die zierliche blonde Frau und lacht. Ein Buch zu lesen, reiche da in der Freizeit völlig aus. Der Job sei anstrengend, gerade im Winter, nach acht Stunden Arbeit an der frischen Luft, auch mal bei minus 10 Grad oder im Dauerregen, spüre sie den Körper abends. Tauschen möchte sie aber nicht. „Ich erlebe hier ganz besondere Momente.“ Wenn sie die aktuell 130 Tiere füttert – in der Brutsaison im Sommer sind es bis zu 100 mehr –, die frisch geschlüpften Jungtiere versorgt oder auch den Stall ausmistet.