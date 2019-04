Unterhaltsstreitigkeiten vor dem Amtsgericht Wermelskirchen : Strafverfahren eingestellt – keine Beweise für Zahlungsverweigerung

Wermelskirchen Zu einem wohl unbefriedigenden Ergebnis kam es für eine 43 Jahre alte Frau vor dem Amtsgericht, als die Anzeige wegen nicht gezahlter Unterhaltskosten gegen ihren Ex-Mann verhandelt wurde. Denn das Verfahren wurde eingestellt, weil keinerlei strafrechtliche Relevanz gegeben sei, wie der Vorsitzende Richter nach seiner Entscheidung mitteilte.

Die 43-Jährige, die mit dem 48-jährigen Mann zwei Kinder im Alter von heute 15 und 17 Jahren hat, hatte eine Klage gegen ihren geschiedenen Ehemann eingereicht, weil dieser in der Zeit von 2014 bis 2018 keinen Unterhalt für die beiden gemeinsamen Kinder gezahlt habe. „Es fällt mir schwer, jetzt hier auszusagen, weil da doch eine gemeinsame Geschichte dranhängt. Ich will keine schmutzige Wäsche waschen, aber ich habe ihm genügend Chancen gegeben, die er jedoch nicht wahrgenommen hat“, sagte die 43-Jährige, die als Zeugin auftrat.

Das zwischen den ehemaligen Ehepartnern in den vergangenen Jahren kaum Kontakt und Austausch bestand, wurde deutlich, als zunächst der 48-Jährige seine Sicht der Dinge schilderte. „Ich habe in der genannten Zeit zunächst meine Arbeit verloren und war dann bald auf Arbeitslosengeld II angewiesen. Dann habe ich ein Studium absolviert, dafür habe ich BAföG bekommen“, sagte der Remscheider mit Wohnsitz in Wermelskirchen. Nach dem Studium habe er jedoch auch keine Arbeitsstelle gefunden, obwohl er ab Oktober 2017 Bewerbungen geschrieben habe. „Wissen Sie, was Ihr Ex-Mann in der Zeit beruflich gemacht hat?“, wollte der Richter von der Zeugin wissen. Sie antwortete, dass sie wohl etwas von einer Umschulung wisse, aber darüber nichts weiter.