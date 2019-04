Frühlingskonzert des MGV Niederwermelskirchen : Heiterer Melodienreigen und geselliges Picknick in Neuenhaus

Neuenhaus Der Männergesangverein tischte zum Frühlingskonzert in Neuenhaus ein buntes Programm auf.

Es war ein bisschen so, als hätten die Zuhörer den musikalischen Frühling kaum erwarten können. Im Gemeindehaus in Neuenhaus gab es keinen freien Stuhl, einen Parkplatz in Reichweite zu finden, schien beinahe hoffnungslos, und kaum hatte der Männergesangverein Niederwermelskirchen den ersten Ton angestimmt, wippten die vielen Zuhörer fröhlich mit. Und auch die Sänger selbst hatten die fröhlichen Melodien um Landschaft und Wanderungen herbeigesehnt, gab Sänger Marcus Kirstein zu. Schließlich würde der Chor schon im Sommer immer beginnen, die Weihnachtslieder zu proben. Und da käme dem Chor der Januar dann gerade recht, wenn der musikalische Frühling beginnt.

Und so hatten die Sänger und Chorleiter Peter Rinne einen bunten musikalischen Reigen im Gepäck, der nach Sonnenschein und Vogelgesang klang. „In die blühende Welt“ ließ der Chor ebenso erklingen wie „Am Brunnen vor dem Tore“, das Stück „Frühlingsboten“ ebenso wie „Der Mai, der Mai, der lustige Mai“, zu dem das Publikum dann gleich frohen Mutes einstimmen durfte. Dazu servierten die Männer auch gut gelaunt Melodien aus der Schlagerwelt: So stimmten sie auch „Ich war noch niemals in New York“ an.