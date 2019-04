Festtag in St. Apollinaris : Neun Kinder feiern am Weißen Sonntag Kommunion in Grunewald

Festtag in Grunewald: Neun Kinder feierten gestern in St. Apollinaris ihre Erstkommunion. Foto: Theresa Demski

Grunewald Jan ist die Aufregung ins Gesicht geschrieben. Der Neunjährige zupft an seinem neuen Anzug, der bestens sitzt und deutet dann auf seine Taufkerze. Die hat er pünktlich zu seiner Erstkommunion wieder in die Kirche mitgebracht, um sie hier erneut zu entzünden.

„Ich bin ein bisschen nervös, aber ich freu mich auch“, sagt Jan. Und da geht es ihm wie den anderen sechs Jungen und zwei Mädchen, die am Sonntagvormittag in Grunewald ihre Erstkommunion feiern.

Eine Woche nach Ostern, pünktlich zum Weißen Sonntag, stehen die Jungen und Mädchen während der Messe im Fokus. Während der Eine noch etwas unsicher ist, ob sich die Turnschuhe zum schwarzen Anzug gut machen und der Andere sich um den Weg zum Altar sorgt, erzählt Jan vom vergangenen halben Jahr. „Wir haben uns einmal in der Woche getroffen und viel über Gott gelernt“, berichtet er. Er habe zwar auch vor dem Kommunionsunterricht gewusst, dass Jesus auferstanden ist. „Aber von diesem Treffen zwischen Jesus und den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus wusste ich zum Beispiel noch gar nichts“, erzählt Jan. Und genau darum ging es auch Pastoralreferent Benjamin Floer und dem ehrenamtlichen Team, das die Kinder auf den besonderen Tag vorbereitet haben. „Viele der Kinder hatten bisher keinen Kontakt zur Kirche“, berichtet Uta Piel, die den Unterricht mitgestaltet hat. Also sei es darum gegangen, den Kindern einen ersten Kontakt zur Gemeinde zu ermöglichen und mit ihnen über Glaube und Religion ins Gespräch zu kommen. „Das machen wir während des Kommunionsunterrichts ganz kindgerecht“, erklärt Piel. Die Gruppe habe Brot gebacken und den Tisch gedeckt, habe in der Bibel gestöbert und die Kirche unter die Lupe genommen. „Und wir haben die Kinder nach ihren Erfahrungen gefragt,.“

Und so kamen die Erwachsenen mit den Kommunionskindern ins Gespräch – über Streit und Versöhnung, über Helfer in der Not, über Gemeinschaft und über Gott. Wahrscheinlich würden viele der Kinder den engen Kontakt zur Kirche erstmal wieder verlieren, vermutet Uta Piel. „Aber wenn sie in dieser Zeit erfahren haben, dass sie zu Kirche und Gott in jeder Situation ihres Lebens kommen können, dann freuen wir uns“, sagt die Ehrenamtliche.