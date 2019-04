Bilder dienen der Verbesserung von Google Maps : Google macht Kamerafahrten durch die Stadt

So ein Google-Kamerafahrzeug – fährt derzeit auch durch Wermelskirchen. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Wermelskirchen Viele Wermelskirchener nutzen die Kartendienste und den Routenplaner von Google Maps. Doch auf der Weltkarte mit Regionen und Städten, in denen man virtuell durch die Straßen marschieren und ein 360 Grad-Panorama sehen kann, ist die rheinisch-bergische Kleinstadt noch ein weißer Fleck, wie auch der gesamte Rheinisch-Bergische Kreis.

Das wird voraussichtlich vorerst auch so bleiben. Nach Informationen dieser Redaktion fährt derzeit zwar ein Google-Fahrzeug auch durch Wermelskirchen, um Aufnahmen aus der Autofahrerperspektive zu machen. Der Wagen mit dem auffallenden Aufbau für die Kamera liefert aber vorerst nicht die Bilder für Street View. Vielmehr dienten die Aufnahmen dazu, Google Maps zu verbessern, teilt die Pressestelle des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit auf Nachfrage mit. Eine Veröffentlichung sei nicht geplant. Gleichzeitig führen Google-Fahrzeuge auch in anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen seit März bis November dieses Jahres Kamerafahrten durch.