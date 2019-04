Wolfgang Craen ist ehrenamtlich für den Bürgerbusverein Wermelskirchen aktiv : Als die Omnibusse noch gelb waren

Auf seinem Quad sitzt er selbst am Steuer: Wolfgang Craen. Foto: Theresa Demski

Dhünn Fahrkarten, Liniennetze und Konzessionen: Wolfgang Craen hat ein Händchen für den Öffentlichen Nahverkehr im Bergischen Land – erst hauptamtlich und dann ehrenamtlich beim Bürgerbusverein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Am Steuer eines Busses hat Wolfgang Craen nie gesessen. „Gefahren sind immer die anderen“, sagt der 70-Jährige und lacht. Aber wer ihn nach Fahrplänen und Ticketpreisen, nach Liniennetzen und Konzessionen fragt, der erhält Antworten, wie aus der Pistole gefeuert. Wolfgang Craen hat den Wandel des Öffentlichen Nahverkehrs im Bergischen Land in den vergangenen 40 Jahren miterlebt und mitgestaltet – erst bei Verkehrsbetrieben, heute als Vorsitzender des Bürgerbusvereins.

Wenn er zurückblickt, dann wundert er sich manchmal selbst über diese Entwicklung. Aber bereut hat er die kleine Kurve in seinem Lebenslauf nie. „Die Menschen zu bewegen – im wahren Sinne des Wortes – das hat mir immer Spaß gemacht“, sagt Craen. Dabei hatte er eigentlich eine Karriere bei der Post eingeschlagen, die Ausbildung zum Postjungboten gemacht und die Arbeit am Schalter in der großen Posthalle an der Telegrafenstraße aufgenommen.

Info Viele Ehrenamtliche im Verein Bürgerbus Aktuell fahren für den Bürgerbusverein in Wermelskirchen 34 Fahrer. Neue Ehrenamtliche seien willkommen, sagt Wolfgang Craen und freut sich über die große Bereitschaft der Wermelskirchener, sich für den Bürgerbusverein zu engagieren. Verein Insgesamt hat der Bürgerbusverein 150 Mitglieder. Interesse sind herzlich willkommen.

Aber Anfang der 1970er Jahre bat ihn die Post dann von den Briefen zu den Bussen. „Damals gab es noch die Kraftpost“, erzählt Craen, „die gelben Busse fuhren nach Köln, Dhünn, Dabringhausen und Burg.“ Er blieb in dem Gebäude an der Telegrafenstraße, vertrat aber die Kollegen einen Stock höher. Technische Fragen, Fahrkarten, Abrechnungen und Dienstpläne der Kraftpost wurden zu seinem täglichen Brot. Und Wolfgang Craen fing Feuer. Als der Busdienst 1976 die Privatisierung testete und der Regionalverkehr Köln gegründet wurde, stimmte Craen der Beurlaubung zu und blieb bis zur Rente 2014 beim Bus – erst als Niederlassungsleiter der RVK am Braunsberg, dann bei der Verkehrsgesellschaft Bergisches Land in Gummersbach. „Ruhe gibt es seitdem eigentlich nie im Öffentlichen Nahverkehr“, sag Craen lachend und denkt an das Ende der Bahnstrecke nach Wermelskirchen, an die neuen Aufgaben der Busse, an immer neue Verkehrsverbünde und Strecken. „Für die Schulklassen haben wir Ausflugsfahrten organisiert“, sagt Craen, „die waren sehr beliebt.“ Und wenn ein Kunde mal nicht zufrieden war, dann stand er am Tag darauf vor seinem Schreibtisch.

Als es in den 1990er Jahren eines Abends dann plötzlich an seiner Tür Zuhause in Dhünn klingelte, da fragte ihn Friedel Burghoff, ob er sich nicht an der Gründung eines Bürgerbusvereins beteiligen würde. Stadt, RVK und Ehrenamtliche könnten dann gemeinsam auch die Dörfer mit einer Buslinie bedienen. „Da habe ich natürlich sofort mitgemacht“, sagt er, „das passt doch zu mir.“ 1999 gründeten die Wermelskirchener den Bürgerbusverein, zwei Jahre später fuhr der erste Bus – und viele Freiwillige ziehen seitdem mit. Wolfgang Craen bringt sein Wissen ein und seine Leidenschaft für Busse und Liniennetze. Irgendwann dachte er sogar darüber nach, doch noch den Busführerschein zu machen. Aber Fahrer gab es damals genug und Wolfgang Craen besann sich auf seine Arbeit über Plänen und Anträgen.