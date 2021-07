Tierschutz im Kreis Viersen : „Fell & Federn“ darf wieder helfen

Kreis Viersen Der Kreis Viersen erteilte der Wildtierhilfe jetzt eine vorläufige Erlaubnis, in begrenztem Umfang Tiere aufzunehmen. Das erste Fundtier ist auch schon da.

Die ehrenamtlich tätige Wildtierhilfe „Fell & Federn“ mit Sitz in Nettetal darf ab sofort wieder Wildtiere aufnehmen — in begrenztem Rahmen. Das teilte Anna Pilz von der Wildtierhilfe am Montag mit. „Ich habe nun eine vorläufige Erlaubnis, Wildtiere begrenzt aufzunehmen.“ Erstes aufgenommenes Tier war ein kleiner Spatz, der aus dem Nest gefallen war.