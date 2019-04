Zivilwagen der Polizei überholt : Oldtimerfahrer fällt auf bei zwei Polizeikontrollen

Wermelskirchen Kreisweite Motorradkontrollen sind am Sonntag witterungsbedingt unauffällig verlaufen, berichtet die Polizei. Dafür sei ein Oldtimer wiederholt aufgefallen. Der Fahrer aus Leverkusen sah sich den Beamten zweimal gegenüber.

Zunächst überholte der 59-Jährige auf der K18 vor einer unübersichtlichen Kurve einen Zivilwagen der Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte er sich völlig uneinsichtig. Eine Stunde später war er in Kreckersweg zu schnell und auch nicht angeschnallt. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Beamte des Verkehrsdienstes hatten bei nasskaltem Wetter mit den Kontrollen begonnen. Im Tagesverlauf wurden 20 Motorräder angehalten, Maßnahmen mussten nur in einem Fall getroffen werden. In Kreckersweg wurde eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hier waren acht Pkw und ein Motorrad zu schnell. In sieben Fällen waren Verwarnungsgelder fällig, einen Autofahrer und einen Motorradfahrer erwartet eine Anzeige.